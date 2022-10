Les Grizzlies s’imposent en patrons à Sacramento

Face à un Ja Morant rapidement en jambes, les Kings ont réussi un très bon début de match, en attaque comme en défense. Ils sont patients, prennent des tirs ouverts et affichent dix points d’avance. Sauf que ça ne durera pas.

Avec son banc, Memphis va revenir et prendre les commandes. Surtout en début de deuxième quart-temps, quand les Kings vont peiner pendant quelques minutes. Ensuite, les Grizzlies ne lâcheront jamais leur avance.

Pourtant, De’Aaron Fox et sa bande ont tenté de les bousculer mais sans parvenir à faire l’effort suffisant pour les faire douter. Il a toujours manqué quelque chose. Les hommes de Taylor Jenkins, eux, ont placé un 13-0 en fin de troisième quart-temps et début du dernier qui a assuré ce succès (100-125). C’est une deuxième victoire d’affilée pour les joueurs du Tennessee.

CE QU’IL FAUT RETENIR

La maitrise des Grizzlies. Dans une rencontre assez classique, sans énorme intensité ni coups de folie, les Grizzlies ont su garder le cap, ne pas s’endormir. Ja Morant a lancé son équipe en premier quart-temps et la profondeur du groupe a fait le reste. Memphis a remporté tous les quart-temps (quasiment sur le même score : 32-28, 31-28, 31-27 deux fois) sans trembler.

Quatrième défaite de suite pour Sacramento. Mike Brown et ses hommes ont certes eu un calendrier ardu pour commencer la saison – Blazers, Clippers, Warriors, Grizzlies – mais après quatre matches, ils n’ont toujours pas la moindre victoire au compteur. Et c’est la deuxième fois de suite, après Golden State, qu’ils encaissent 125 points.

TOPS/FLOPS

✅ Desmond Bane. Si c’est Ja Morant qui a été le plus en vue en début de rencontre, et que tout le collectif de Memphis a répondu présent, le joueur le plus dominant de cette rencontre, c’est Bane. Il est dans la continuité de son match à 38 unités contre Brooklyn puisqu’il termine avec 31 points à 11/18 au shoot et surtout 6/8 à 3-pts.

⛔ Domantas Sabonis. Comme le Lituanien frôle le triple-double (11 points, 11 rebonds, 9 passes), on pourrait penser qu’il a réussi son match, mais ce n’est pas vraiment le cas. Il a été trop discret en attaque et peu inspiré en défense, avec notamment trois fautes en première mi-temps. L’ancien intérieur des Pacers a délivré de belles passes, mais ses quatre ballons perdus plombent son bilan. De plus, il n’a tenté que six shoots. Si les Kings veulent gagner des matches, il va falloir qu’il soit davantage présent.

LA SUITE

Sacramento (0-4) : réception de Miami samedi soir.

Memphis (4-1) : déplacement à Utah samedi soir.