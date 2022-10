Stephen Curry achève le Heat dans le dernier quart-temps

Après la gifle concédée sur le parquet des Suns, les Warriors se devaient de réagir à domicile. Ils l’ont fait avec la manière en s’imposant face à un autre cador de la ligue, le Heat (123-110), à l’issue d’un long et beau combat qui a mis du temps à se décanter.

Les Californiens ont certes été devant pendant la majorité de la partie mais les Floridiens n’étaient jamais très loin. À l’instar de cette fin de première période où les locaux ont commencé à faire enfler l’écart (63-50) avant que Jimmy Butler et Kyle Lowry ne réagissent en transition pour rentrer au vestiaire beaucoup plus sereinement (63-59).

Dans un troisième quart-temps très rythmé, où les deux équipes ont parfois affiché des maladresses dans les transmissions ou le dernier geste (19 ballons perdus côté Warriors), Golden State s’est à nouveau échappée au score grâce à l’adresse retrouvée de Klay Thompson. Mais Jimmy Butler a encore répondu pour porter son équipe vers un 13-3 en milieu de période. Si bien qu’après trois quart-temps, Miami avait encore toutes ses chances (92-87).

Les visiteurs ont continué leur match de traînards jusqu’à ce que Stephen Curry tape une bonne fois pour toutes du poing sur la table. Intenable sur ses « drives » et toujours impressionnant de loin, le meneur a sorti une grosse fin de match pour redonner une dizaine de points d’avance aux Warriors. Et cette fois-ci, le Heat n’avait plus le temps de réagir.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Warriors assurent au rebond. Une action illustre bien les difficultés du Heat dans le domaine. À environ deux minutes de la fin, Stephen Curry manque un tir primé dans le corner mais Draymond Green et Andrew Wiggins sont à la lutte avec le pauvre… Kyle Lowry pour récupérer le cuir. Seconde chance pour Curry, en tête de raquette cette fois : ça rentre malgré Bam Adebayo qui tentait de le gêner et ne pouvait pas être dans la raquette pour sécuriser le rebond. Le Heat a manqué de taille et de physique pour lutter face aux Warriors. Résultat, deux fois plus de rebonds offensifs pour ces derniers et un différentiel fatal de plus de 20 rebonds au total en leur faveur.

– Les stars du Heat peu soutenues. La feuille de stats rend bien compte de l’écart de profondeur des effectifs sur ce match. Jimmy Butler et Bam Adebayo ont tenu leur rang mais auraient sans doute aimé voir émerger un troisième joueur consistant en attaque. Alors que côté Warriors, les « Splash Brothers » ont allumé de loin et ont pu compter sur la valeur sûre Andrew Wiggins, auteur de son premier double-double de l’année, et de trois autres joueurs à 10 points ou plus.

TOPS/FLOPS

✅ Stephen Curry. Une danse puis un cross devant Tyler Herro, un dribble dans le dos pour éliminer Jimmy Butler et accéder au cercle, un autre missile longue distance malgré les bras de Bam Adebayo… Le chef Curry a terminé très fort la rencontre avec 10 points dans le « money time ». Il a laissé le jeu venir à lui et affiché son altruisme au point de terminer tout près du triple-double.

✅ Jimmy Butler – Bam Adebayo. On a quasiment vu qu’eux chez le Heat. Le premier a peut-être été le plus impressionnant de tous les protagonistes tant il a pesé des deux côtés du terrain. Il a coupé on ne sait combien de passes dans le troisième quart-temps (6 interceptions au total) tout en faisant preuve d’adresse longue distance. Il a en revanche disparu de la circulation dans le dernier acte (un seul tir tenté). Son intérieur a lui été constant tout au long de la soirée et affiché une très belle adresse adresse à trois, quatre mètres. Il aurait pu davantage peser au rebond s’il n’avait pas à courir partout dans les aides.

⛔ Tyler Herro. Encore ciblé en défense, pour offrir de la liberté d’agir à Stephen Curry notamment, l’arrière est passé à côté en attaque, à l’instar de l’autre spécialiste maison du shoot, Duncan Robinson. L’arrière connaît un début d’exercice compliqué en matière d’adresse avec seulement 32,5% de réussite derrière l’arc.

LA SUITE

Warriors (3-2) : déplacement chez les Hornets, samedi.

Heat (2-4) : déplacement chez les Kings, samedi.