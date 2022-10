Comme les Lakers, les Sixers n’y arrivent absolument pas…

On pointe du doigt le piteux bilan des Lakers, mais de l’autre côté des Etats-Unis, un autre « candidat » au titre fait guère mieux. Il s’agit des Sixers qui affichent un bilan d’une victoire pour quatre défaites, et comme pour les Lakers, la manière et les attitudes n’y sont pas. Cette nuit, à Toronto, l’équipe a de nouveau déçu, incapable de proposer un bon rempli défensif ou de s’appuyer sur ses points forts en attaque. De quoi agacer Doc Rivers, qui n’est peut-être plus l’homme de la situation.

« Je pense que nous pouvons gagner des matchs, mais nous ne gagnerons pas plusieurs matchs tant que nous ne jouerons pas correctement chaque soir », a déclaré le coach de Philly. « C’est à dire jusqu’à ce que nous fassions les bonnes choses et prenions les bonnes habitudes : jouer au bon rythme, écarter le jeu, faire circuler le ballon, partager le ballon… »

Sur la rencontre de mercredi, quatre joueurs ont évolué à leur vrai niveau : Joel Embiid, Tyrese Maxey, James Harden et De’Anthony Melton. Le reste a déçu, et Rivers en veut à ses joueurs de ne pas assez servir Embiid.

« J’ai trouvé que Joel (Embiid) avait un net avantage. Je crois que nous ne lui avons pas donné le ballon quatre ou cinq fois au début du match. Alors qu’à chaque fois qu’il l’a touché, il s’est passé quelque chose de bien » regrette Rivers.

Doc Rivers est-il encore l’homme de la situation ?

Pour James Harden, le problème n’est pas offensif mais bien défensif, et plus particulièrement la défense sur le jeu de transition. Voici ce qu’il expliquait après la défaite face à Boston.

« On leur a donné trop de points sur le jeu de transition, en gros, on leur a donné plus de 20… Le match se joue là-dessus. On donne trop de paniers faciles à une équipe qui vient d’aller en finale NBA, et qui joue ensemble depuis des années. Cela rend les choses encore plus difficiles pour nous ».

Une semaine plus tard, le constat reste le même, et que ce soit en attaque ou en défense, les Sixers souffrent d’un problème de lenteur. Voici ce que déclarait Doc Rivers lundi, après la victoire face aux Pacers.

« Au moins à 10 reprises, on n’a pas réussi à répondre à leur jeu sur transition, et ils en ont profité. C’est donc un point qu’il faut améliorer. Surtout quand Tobias, PJ et Joel sont sur le terrain en début de match. La vitesse du jeu, par moment, peut être un handicap pour nous, et on doit surveiller ça. »

C’est comme si les Sixers avaient été construits pour jouer les playoffs, quand le jeu s’effectue essentiellement sur demi-terrain. Sauf qu’il y a 82 matches de saison régulière avant, et ça cavale de partout. Ces Sixers manquent d’enthousiasme et d’énergie, et ça part du cinq de départ où seul Tyrese Maxey accélère le jeu. Cela part aussi peut-être de Doc Rivers lui-même, dont le bilan est finalement peu fameux depuis son arrivée. Est-il encore un coach adapté au basket actuel ? Peut-il réussir sans utiliser son banc ?

Lui explique que c’est juste une question d’efforts.

« Nous verrons comme ça se passe et nous serons certainement meilleurs dans ce domaine au fur et à mesure que la saison avance, mais en attendant, on doit être en mesure de gagner des matchs grâce à nos efforts » assure Rivers. « Je pense que les Raptors avaient beaucoup plus d’énergie que nous ce soir. Vendredi, ce sera à nous. On a perdu, on s’est fait défoncer le derrière. Ils étaient plus physiques et on verra comment on y répond. »

Car vendredi, même adversaire, même salle, et effectivement, on verra si le message est passé ou si les Sixers vont tendre l’autre joue.