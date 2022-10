Bonne nouvelle pour les Lakers : il reste 78 matches !

A chaque fois que les Lakers ont débuté une saison par quatre défaites, ils n’ont jamais atteint les playoffs. Voilà qui ne va pas rassurer les fans, déjà bien déprimés par leur manière de jouer. Car les Lakers ne sont tout simplement pas bons. Que Russell Westbrook soit en tenue, ou pas, ça ne change rien. Cette équipe ne maîtrise rien, et il suffit que l’adversaire hausse son niveau de jeu pour que l’équipe explose.

Comme cette nuit face aux Nuggets où le duo Jokic-Murray a mis un petit coup d’accélérateur au retour des vestiaires, et les Lakers ont vite pris 10 à 15 points de retard !

« C’est un nouveau système. C’est un nouveau groupe de joueurs » relativise LeBron James. « On essaie encore de se découvrir, les uns les autres. »

Arrivé cet été pour prendre la suite de Frank Vogel, Darvin Ham tient à peu près le même discours. « On a joué quatre matches, et c’est nul de perdre, mais il reste 78 matches. Cela fait beaucoup de temps pour pour redresser le navire. Et ça commence maintenant. »

Au niveau du Magic et des Kings…

Après huit jours de saison régulière, les Lakers sont bons derniers de la NBA, à égalité avec le Magic et les Kings, qui n’ont pas gagné le moindre match encore. Et la nervosité gagne tout le monde. LeBron James a écopé d’une technique. Son coach aussi… Pour Anthony Davis, qui joue malgré des douleurs au dos, il faut arrêter de se préoccuper des adversaires, et se concentrer sur son propre jeu.

« Il ne s’agit pas vraiment de faire du scouting ou de regarder les systèmes de l’autre équipe… Il s’agit de jouer pendant 48 minutes pour gagner. Peu importe comment, ce sera déjà un premier pas. On peut s’appuyer là-dessus. »

Les Lakers n’arrivent toujours pas à faire ce premier pas, et comme il faut repérer la moindre petite progression, Pat Beverley a en déniché une. « Je crois qu’on shootait à 20% à 3-points jusque là, et on finit à 26% ce soir. Donc, on s’est amélioré ».

Et c’est dit sans aucune ironie. C’est dire si les Lakers se contentent de peu…