En attendant une victoire, Paolo Banchero inscrit son nom aux côtés des plus grands !

24 points et 7.6 rebonds de moyenne. Ce ne sont pas les statistiques d’un All-Star mais bien celles de Paolo Banchero depuis une semaine et le début de la saison régulière. Le numéro 1 de la Draft réalise des premiers pas remarquables puisqu’après cinq matches, l’ancien ailier de Duke a toujours atteint la barre des 20 points.

Il ne lui manque qu’une chose pour valider ses bonnes prestations : une victoire. La saison est commencée depuis presque dix jours et Orlando reste la seule équipe de la conférence Est à ne pas avoir débloqué son compteur.

« Je joue dur, tout simplement, je joue pour gagner », explique Banchero sur le site officiel de la franchise. « Je ne suis pas surpris, c’est ce que j’attends de moi en jouant à ce niveau. Il y a beaucoup de choses que je peux améliorer. Je ne suis pas satisfait. Je joue bien, mais ça ne se traduit pas par des victoires, donc je ne peux pas m’attarder sur les performances individuelles pour l’instant. »

Face aux Cavaliers, le rookie a flirté avec les 30 points, en inscrivant 29 unités à 10/19 au shoot. Un nouveau record dans sa courte carrière. « Il a été bon pour aller vers le cercle, pour tenter d’attaquer le panier alors que les Cavs ont été efficaces pour être physiques avec lui », a commenté Jamahl Mosley.

« Big O », Wilkins, Hill…

Avec ce cinquième match de suite à 20 points ou plus pour commencer sa première saison, le premier choix de la Draft 2022 marque déjà l’histoire de la ligue. En effet, seuls cinq joueurs avant lui avaient aussi bien démarré leur carrière. Et pas des moindres : Oscar Robertson, Dominique Wilkins et Grant Hill ont enfilé 6 matches de suite à 20 points ou plus. Elvin Hayes a fait mieux, en atteignant la barre des 10 matches.

Mais tous sont bien loin de l’immense et intouchable Wilt Chamberlain, qui avait fait des débuts fracassants en NBA. Le 2 février 1960, « The Stilt » était resté bloqué à 5 points face aux Knicks. On était alors au 57e match de la saison, et le pivot en avait donc enchaîné 56 à 20 points ou plus ! Et ce match raté fut son seul à moins de 20 unités dans l’intégralité de l’exercice 1959/1960…