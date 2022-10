Steve Clifford prend la défense de Steve Nash

Fin avril dernier, Steve Nash assurait vouloir poursuivre le travail entamé avec la franchise new-yorkaise, dans cet « excellent environnement de travail ». Malgré une saison ratée, terminée par un « sweep » face aux Celtics, les Nets ont maintenu en place leur coach.

Et selon Steve Clifford, qui a officié en tant que consultant auprès du technicien, ils ont bien fait car il n’était pas fautif. « Il arrive qu’on s’en prenne à des coachs pour des choses dont ils ne sont pas responsables. Le problème n° 1 l’année dernière à Brooklyn était les matchs manqués. C’est tout », juge le coach des Hornets, précisant avoir regardé tous les matchs des New-yorkais.

Le technicien fait bien sûr référence au fait qu’aucun joueur de l’effectif n’a fait une saison complète – Patty Mills a disputé 81 rencontres – et que les joueurs majeurs ont cumulé quantité d’absences : seulement 55 matches pour Kevin Durant et 29 pour Kyrie Irving, tandis que Ben Simmons, arrivé en cours de saison contre James Harden, n’a même pas foulé un parquet.

« Regardez le bilan quand Kevin jouait l’année dernière. Je crois qu’on était quatrième en attaque, 12e en défense. Kyrie n’a pas joué pour différentes raisons. Si Kevin ne se blesse pas, on termine deuxièmes ou troisièmes avec l’avantage du terrain, on ne joue pas Boston au premier tour et c’est une saison totalement différente. On peut toujours s’intéresser à toutes ces autres choses. Le principal facteur, de loin, ce sont les matchs manqués, c’est tout », maintient l’ancien coach du Magic.

On ne réécrira pas l’histoire mais au moment où « KD » se blesse, à la mi-janvier, les Nets étaient effectivement 2e à l’Est avec 27 victoires et 15 défaites. À son retour, Brooklyn avait dégringolé au classement, à la 8e place (32-32)…