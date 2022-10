Bon pied, mauvais oeil pour Darius Garland

Darius Garland a participé à la session de tirs avec des lunettes de protection sur le nez. Sévèrement touché à l’œil gauche lors du premier match de la saison à Toronto, le meneur des Cavs se rapproche d’un retour mais reste sur la touche. Alors que son équipe l’a emporté face au Magic cette nuit, il a manqué son troisième match de suite.

Avant la rencontre, J.B. Bickerstaff a souligné que si son joueur continue de s’améliorer, sa vision périphérique sera cruciale pour décider quand il pourra rejouer.

« On ne veut pas le mettre en danger si les choses viennent du côté où il est touché, que ce soit un ballon venant vers lui, un défenseur, un poseur d’écran. On ne veut pas le mettre dans ce genre de situation parce que son œil est encore gonflé. On va s’assurer qu’il soit complètement remis avant de l’envoyer sur le terrain », a développé l’entraîneur.

Ce dernier a précisé que le meneur portera dans tous les cas une protection à son retour. « Il sera protégé, c’est sûr. On ne veut pas que la coupure en elle-même se rouvre, mais il faut quand même protéger l’œil. La coupure est à l’intérieur de sa paupière, mais le gonflement est dans la paupière et le haut de l’œil aussi. […] Je ne peux pas vous dire quand l’enflure aura suffisamment disparu pour qu’il puisse jouer. »

En son absence, les Cavaliers ont enchaîné trois victoires de suite et le nouveau venu, Donovan Mitchell, a clairement pris les commandes de l’attaque de l’équipe. Malgré sa petite sortie à 14 points (5/19 aux tirs) cette nuit, l’arrière tourne à 28,5 points et 7 passes de moyenne depuis le début de la saison. Et Cleveland s’est installé à la deuxième place de sa conférence.