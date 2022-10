Stats & Highlights | La passe de trois pour les Cavaliers et les Knicks, le Jazz prend sa revanche

Les Cavaliers et les Knicks suivent le rythme des Bucks. Milwaukee n’a toujours pas perdu cette saison, après trois matches, et les deux premières équipes citées restent, elles aussi, sur trois succès de rang et complètent le podium de la conférence Est avec les champions 2021.

Cleveland a disposé du Magic, toujours incapable de gagner un match, et New York a davantage bataillé pour se défaire de Charlotte. Les Hawks et les Bulls ont également eu besoin de montrer un peu les muscles pour l’emporter. Enfin Utah a redonné la monnaie de sa pièce à Houston, après leur défaite récente face aux Texans.

Cleveland – Orlando : 103-92

Paolo Banchero continue sa série, Donovan Mitchell pas la sienne, mais l’un perd et l’autre gagne. Pour une fois, le second n’a pas dépassé les 30 points dans la victoire des Cavaliers. Ce sont les intérieurs qui dominé, avec 22 points d’Evan Mobley et 18 points – 16 rebonds de Jarrett Allen.

Il fallait bien ça pour faire la différence en deuxième mi-temps face à un Banchero toujours aussi bon. Le rookie du Magic inscrit 29 points et poursuit sa série de matches à 20 points depuis son arrivée dans la ligue. Mais Orlando attend toujours une victoire après cinq rencontres…

Detroit – Atlanta : 113-118

Trae Young, avec 23 points en première période, a lancé les Hawks, mais les Pistons ont été très accrocheurs. La faute à Bojan Bogdanovic (33 points) et Cade Cunningham (26). C’est l’ancien du Jazz qui rapproche Detroit dans le « money time », avec deux tirs primés.

Il réalise même une action à quatre points pour être seulement à une unité d’Atlanta, à 80 secondes du terme. Young ne tremble pas aux lancers-francs, Saddiq Bey si, et John Collins n’a plus qu’à conclure avec un panier. Quatrième défaite d’affilée pour les Pistons.

New York – Charlotte : 134-131 (après prolongation)

Les Hornets auront sûrement des regrets. Menés en troisième quart-temps, après une première mi-temps équilibrée, ils remontent douze points de retard pour en prendre cinq d’avance à deux minutes de la fin.

Mais Jalen Brunson et Julius Randle arrachent une prolongation, grâce aussi à une équipe de Charlotte qui n’arrive pas à conclure. Puis c’est le meneur de jeu, avec un tir primé, qui donne définitivement l’avantage à New York dans ces cinq minutes supplémentaires.

Chicago – Indiana : 124-109

En premier acte, les Bulls ont marché sur les Pacers, malgré le retour de Myles Turner. Indiana n’arrivait pas à contenir les pénétrations des joueurs de Chicago, qui arrivent à la pause avec 76 points inscrits, dont presque la moitié dans la raquette.

L’écart monte jusqu’à 24 points. Puis Buddy Hield enchaîne trois paniers primés et les Pacers reviennent à quatre unités, en fin de troisième quart-temps. Zach LaVine se charge alors de les repousser dès l’entame du dernier acte, pour assurer la victoire aux siens.