Barack Obama impliqué dans le rachat des Suns

Les Suns sont à vendre. On le sait depuis un mois puisque Robert Sarver, suspendu et sanctionné financièrement par la NBA, a décidé de mettre en vente ses franchises NBA et WNBA. On évoque un tarif supérieur à trois milliards de dollars, et ce serait un record pour une franchise NBA.

« Les jours où quelqu’un pouvait mettre un peu d’argent et diriger l’équipe, sont révolus », a déclaré Bill Simmons, notre confrère de The Ringer. « C’était une autre époque. Le seul gars qui pourrait s’en sortir, et j’ai conscience de balancer un scoop, c’est que j’ai entendu qu’Obama était impliqué dans l’un des groupes. Et c’est le seul gars qui, selon moi, pourrait en être le visage, et les investisseurs seraient tellement heureux de l’avoir au front. »

Ancien président des Etats-Unis, Barack Obama a joué au basket au lycée et à l’université, et c’est un vrai fan de la NBA en particulier, et du basket en général. Il fait d’ailleurs partie des personnes qui ont investi dans la Basketball African League.