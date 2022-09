La vente des Suns pourrait dépasser les 3 milliards de dollars

On en sait en tout petit peu plus sur les contours de l’affaire Robert Sarver grâce au travail d’investigation d’ESPN. Notamment au sujet de la stratégie utilisée par la NBA, d’inciter plutôt Robert Sarver à se retirer en vendant la franchise de Phoenix, plutôt que de s’engager dans un long combat judiciaire.

On apprend notamment que si de nombreux joueurs ont protesté en coulisses auprès d’Adam Silver contre la clémence de la décision rendue par la NBA, le « commissionner » s’est pour sa part activé pour faire comprendre à Robert Sarver que le mieux pour tout le monde, y compris sa franchise, soit qu’il cesse d’être propriétaire.

Pour ce qui est de la prochaine étape, à savoir le prix éventuel auquel les Suns pourraient être vendus, on évoque la somme de plus de 3 milliards de dollars, car le prochain contrat TV pourrait faire encore exploser les revenus de la ligue. On approcherait donc la somme record de 3.3 milliards de dollars déboursés par Joe Tsai pour les Nets de Brooklyn en 2019. Pour rappel, Robert Sarver a racheté le club pour 400 millions de dollars en 2004.

La dernière franchise en date à avoir été « rachetée » est Minnesota (en 2021) par Marc Lore et Alex Rodriguez, qui avaient dû débourser 1.5 milliard de dollars.