Une très mauvaise passe pour les Pistons

Essayer de gagner en générant moins de passes décisives que de ballons perdus n’est pas simple. Les Pistons en ont fait l’expérience cette nuit face aux Wizards. Terminer avec 13 « balles perdues» reste honorable ; 12 passes décisives beaucoup moins.

Les joueurs du Michigan ont réussi le petit exploit d’inscrire 50 points en seconde période en ne produisant que de 3 petits caviars, signe d’une attaque qui peut avoir tendance à stagner.

« Nos prises de décision n’étaient pas les meilleures aujourd’hui, mais c’est le quatrième match. Je ne veux pas trouver d’excuses, mais il reste encore beaucoup de temps cette saison. On doit le corriger. Il y a un sentiment d’urgence à le faire assez rapidement », affiche Cory Joseph, 5 points et 1 passe (l’unique en provenance du banc…) en 14 minutes.

Selon le meneur remplaçant, les Pistons ont souffert à la fois de mauvais choix, niveau circulation, mais également de la maladresse de joueurs ouverts qui n’ont pas su mettre dedans. Detroit n’a converti que 41% de ses tirs, dont 29% à 3-points. Killian Hayes a largement alimenté ce mauvais ratio en terminant sans point inscrit à 0/6 aux tirs, 4 ballons perdus et aucun délivré.

Killian Hayes visé

Ce raté collectif d’un soir contraste avec le bon début de saison des Pistons en matière de passes décisives. L’équipe a gagné son premier match avec 31 caviars, puis perdu les deux suivants avec 26 unités.

« On essaie de forcer les choses, si les choses ne vont pas dans notre sens et qu’on essaie de trop insister. J’ai trouvé que Killian Hayes avait trop insisté. J’essayais de l’amener à se relâcher. Il y aura des soirs où vous ne serez qu’un passeur, un défenseur ou un rebondeur. Apportez quelque chose qui contribue à la victoire autrement qu’en marquant. Chapeau à Washington, ils ont adopté la bonne approche en deuxième mi-temps et nous n’avons pas répondu », analyse Dwane Casey.

Ce dernier vise le Français, qui connaît une entame de saison très compliquée en attaque (2 points de moyenne à 12,5%), mais tolère encore les erreurs de ses jeunes arrières. « Dans une période de reconstruction, vous devez laisser les jeunes joueurs passer par des erreurs. C’est la seule façon pour eux d’apprendre. Ils ne vont pas apprendre en restant assis à côté de moi », termine le technicien.