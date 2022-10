Olivier Rioux, un Canadien de 16 ans et 2m28 qui rêve de NBA

A l’image de Victor Wembanyama, les attractions basket de très grande taille ne manquent pas en ce moment. Olivier Rioux, qui attire l’attention de la presse new-yorkaise, fait parler de sa personne après qu’un commentateur radio des Bulls a posté une photo de lui, en étant à ses côtés. Avec une différence de taille en matière de centimètres : le commentateur mesure un bon 1,75 mètre là où le jeune basketteur est annoncé à 2,28 mètres (7,6 pieds).

No words. You’ll be hearing a lot about this young man. Canadian Olivier Rioux is 7-6, 16 years young and is headed to IMG Academy in Florida. Wishing him the best. pic.twitter.com/uWr6guvLfT — chuck swirsky (@ctsbulls) October 24, 2022

Sa taille lui a valu d’être reconnu comme l’adolescent le plus grand du monde par le Guinness l’année dernière. « Toute la famille Rioux étant grande, la maison d’enfance d’Olivier a été modernisée pour s’adapter à la corpulence de chacun. Les plateaux de table et les plafonds sont tous plus hauts que la moyenne. La seule chose qui n’a pas changé, ce sont les cadres de porte, qui ont connu leur lot de collisions avec le sommet de la tête d’Olivier », avait décrit le livre de référence en matière de records.

L’institution précisait que, plus jeune, le géant passait des heures à feuilleter ces livres de records, à étudier les personnes les plus grandes et à se comparer à chaque détenteur de records. Puisqu’il n’a pas trouvé trouver quelqu’un de plus grand que lui dans les éditions 2015 et 2016 de l’ouvrage, il s’est dit qu’il pourrait lui-même viser ce record honorifique.

On est en territoire inconnu avec Olivier

Âgé de 16 ans, le natif du Canada entame actuellement sa deuxième année au sein de l’IMG Academy. Cet été, il avait déjà fait parler de lui en participant aux Jeux d’été du Canada avec l’équipe du Québec, où il est né. L’an passé, il avait tourné à 8,3 points et 10,3 rebonds dans le championnat des Amériques.

« Quand tu observes Olivier, tous les trois, six mois, il fait les choses plus rapidement, plus vite, plus fort, en étant plus équilibré, il a plus d’agilité, son jeu s’améliore, sa compréhension de la façon d’avoir un impact sur le jeu s’améliore. C’est important, parce qu’habituellement les joueurs plus grands sont un peu plus lents (à se développer), et il avance au bon rythme pour un joueur super grand », jugeait avec optimisme Michael Meeks, entraîneur pour Canada Basketball.

Selon ce dernier, les attentes extérieures le concernant « sont assez élevées » du fait de sa taille. Mais le technicien préférait porter son attention sur « les petites choses, comme sa mobilité et son agilité, comment il se déplace, comment il conceptualise le jeu, le plaisir qu’il prend à être en compétition et à jouer. C’est important parce qu’on est en territoire inconnu avec Olivier, il n’y a jamais eu personne d’aussi grand à cet âge. Nous faisons donc preuve d’un optimisme prudent et pensons qu’il évolue dans la bonne direction. »