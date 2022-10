Aday Mara, le Victor Wembanyama espagnol

Alors que la planète basket est prise depuis quelques semaines dans le tourbillon de la « Wembamania », c’est un autre phénomène physique, une licorne 2.0, qui a fait son apparition de l’autre côté des Pyrénées.

À 17 ans, 6 mois et 9 jours, Aday Mara (2m20) a effectué ses grands débuts professionnels avec Saragosse, ce qui en fait le joueur de 7 pieds le plus jeune à démarrer en Liga ACB, devant Kristaps Porzingis notamment. Pour une première, il a été plutôt bon avec 8 points (3/4 aux tirs), 4 rebonds, 1 passe et 1 contre en 19 minutes de jeu.

« Aday Mara a eu un impact très notable en attaque avec sa capacité à jouer le pick & roll au-dessus du cercle », a déclaré son coach, Martin Schiller sur Marca. « Après la réception du ballon près du cercle, il peut faire beaucoup de choses, il nous a beaucoup aidés dans ce domaine. Pour un gamin de 17 ans, il a réussi de très bons débuts. »

Fils de Francisco Javier Mara, fugace joueur du CAI Saragosse dans les années 1980, et de la volleyeuse internationale Geli Gómez, Aday Mara est un athlète à suivre de par sa taille évidemment, mais aussi de par ses qualités techniques. Et en particulier à la passe.

« Depuis que je suis petit, je lis plutôt bien le jeu », explique-t-il sur le site de la FIBA. « C’est pour ça que, quand je m’entraîne, j’essaye toujours d’améliorer mes passes de sorte qu’en match, j’ai le moins de ratés possible. »

« Depuis Jokic, on n’a pas vu d’intérieur européen avec cette qualité de passeur »

La saison passée, Aday Mara a partagé son temps entre deux équipes : dans un premier temps, il a tenté le coup en deuxième division espagnole avec Huesca. Mais à 3 points et 4 rebonds en six matchs, il a préféré descendre en quatrième division avec Olivar, où il a trouvé du temps de jeu pour 11 points, 7 rebonds et 2 contres de moyenne.

En novembre dernier, il avait même goûté à la Coupe d’Europe en disputant un match d’Eurocup contre le club italien de Reggio Emilia (2 points, 2 rebonds en 7 minutes). Cet été, avec la « Roja », il a remporté l’argent au Mondial U17, battu en finale par les Etats-Unis.

Cette saison, s’il ne fait pas encore partie de l’effectif pro à temps complet, Aday Mara va néanmoins pouvoir se mesurer à des joueurs de haut niveau en Liga quasiment chaque semaine.

Outre Victor Wembanyama avec qui il est forcément comparé par leur proximité d’âge et leur morphotype d’une autre dimension, Aday Mara attire également d’autres comparaisons flatteuses avec un autre pivot européen, et pas des moindres, puisqu’il est déjà en NBA et il y a plutôt bien fait son trou, avec deux titres de MVP consécutifs notamment : Nikola Jokic.

« Il a une qualité de passe qu’on ne peut pas enseigner », explique un scout NBA. « La vision du jeu, les yeux derrière la tête, le timing et la précision : c’est excellent pour étirer les défenses et annihiler les prises à deux ou l’aide. Depuis Jokic, on n’a pas vu d’intérieur européen avec cette qualité de passe. »