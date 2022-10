Victor Wembanyama appelé en Equipe de France

Après le rendez-vous raté du dernier Euro, on pourrait rapidement voir Victor Wembanyama sous le maillot de l’Equipe de France. Le pivot de Boulogne-Levallois fait partie de la sélection annoncée par le staff de Vincent Collet, et il pourrait donc être en tenue face à la Lituanie et la Bosnie-Herzégovine dans le cadre des éliminatoires pour la Coupe du monde 2023.

Douze joueurs sont sélectionnés, dont Andrew Albicy et Terrence Tarpey, médaillés d’argent au championnat d’Europe en septembre. Vincent Collet a aussi convoqué deux partenaires d’entraînement. On note l’absence de Nando de Colo, de Guerschon Yabusele, de Vincent Poirier ou encore Moustapha Fall.

Lors de cette fenêtre, la France s’entraînera trois jours au Palais des Sports de Nanterre avant de s’envoler pour la Lituanie le jeudi 10 novembre. Elle affrontera à Panevezys, vendredi 11 novembre à 19h30, les Lituaniens, premiers du groupe (7v-1d). Les Bleus rejoindront Pau le lendemain pour y affronter la Bosnie-Herzégovine, le lundi 14 novembre à 20h30. Les deux rencontres seront retransmises en direct sur France 4 et sur BeIN Sport.

La France est actuellement 2e du groupe K avec 6 victoires et 2 défaites.

La sélection des 12 joueurs retenus pour ce rassemblement

ALBICY Andrew – Gran Canaria (Espagne)

CHASSANG Alexandre – JL Bourg

FRANCISCO Sylvain – Peristeri (Grèce)

INGLIS Damien – Gran Canaria (Espagne)

KAMAGATE Ismaël – Paris Basketball

LACOMBE Paul – LDLC Asvel

LANG Nicolas – CSP Limoges

MAKOUNDOU Yoan – Monaco Basket

SENE Benjamin – Nanterre 92

TARPEY Terry – Le Mans SB

TOUPANE Axel – Paris Basketball

WEMBANYAMA Victor – Metropolitans 92

Partenaires d’entrainement

CAZALON Malcolm – KK Mega (Serbie)

MASSA Bodian – Strasbourg IG