LeBron James, Chris Paul et plusieurs joueurs NBA investissent dans Mitchell & Ness

LeBron James, Kevin Durant, James Harden, Joel Embiid, Chris Paul, Devin Booker… Ce n’est pas l’effectif d’une équipe pour le All-Star Game ni une All-NBA Team, mais bien les noms des nouveaux investisseurs chez Mitchell & Ness, nous apprend The Athletic.

La marque de vêtements, notamment célèbre pour ses maillots NBA et qui appartient à Fanatics depuis peu, donc à Michael Rubin, ancien actionnaire minoritaire des Sixers, enregistre en effet une flopée de stars du monde du sport parmi ses nouveaux investisseurs.

Les All-Stars cités plus haut donc, mais aussi l’agent Rich Paul, l’acteur Kevin Hart ou encore la star de NFL Odell Beckham Jr. Ce sont des noms prestigieux qui s’ajoutent à ceux qui ont participé au rachat de la marque avec Fanatics.

Dans ce groupe, on retrouvait notamment les rappeurs Lil’ Baby et Jay-Z, et la marque est valorisée à 250 millions de dollars !