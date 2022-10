Un nouvel actionnaire aux Sixers

Depuis juin, on savait que Michael Rubin, le patron de Fanatics, allait devoir vendre ses parts dans Harris Blitzer Sports & Entertainment, l’entreprise qui détient la franchise de Philadelphie.

La raison de cette vente ? Fanatics va se lancer dans les paris en ligne et de potentiels conflits d’intérêt allaient se poser. Le Shaq s’était retrouvé dans la même situation après être devenu ambassadeur d’un site de paris en ligne, et il avait vendu ses parts dans les Kings.

Quatre mois plus tard, la vente est actée et officielle. Michael Rubin a en effet cédé une partie des 10 % qu’il possédait à David Adelman. Ce dernier est le président de 76 Devcorp, l’entreprise qui travaille actuellement sur la construction de la nouvelle salle des Sixers, attendue pour 2031.

Aucun montant n’a officiellement été publié concernant cette vente. De son côté, Forbes avance le chiffre de 250 millions de dollars, mais ce n’est qu’une estimation basée sur la valorisation supposée de la franchise, fixée à 2.5 milliards de dollars.

Excited to pass @sixers ownership to my brother @david_adelman. I’ve known David for most of my adult life, not only is he an incredible leader and entrepreneur, but he lives for the city and the team – he literally bleeds 76ers and Philly. pic.twitter.com/54r3fCR0co

— Michael Rubin (@michaelrubin) October 20, 2022