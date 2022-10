Le Bol d’air du Magic

Toujours sans victoire après quatre rencontres, Orlando n’a que peu de motifs de satisfaction en ce début de saison chaotique. L’un d’entre eux est clairement la forme de Bol Bol, l’intérieur de 2m18, qui tourne actuellement à 10 points, 5 rebonds et 3 contres de moyenne.

Auteur de son meilleur match en carrière ce mardi au Madison Square Garden, avec 19 points, 5 rebonds et 4 contres, Bol a déjà trois saisons NBA dans les jambes avec Denver (ou pour ainsi dire, car il n’a que très peu joué : 53 rencontres) et il n’a pas encore atteint ses 23 ans (ce sera le 16 novembre prochain).

Surfant sur la « Wembamania » qui remet les très (très) grands sur le devant de la scène, l’ancien Duck d’Oregon produit tout simplement son meilleur basket en carrière. Meilleur contreur de la Ligue avec 11 bâches (et un ratio de 6 contres sur 36 minutes), Bol possède également le cinquième meilleur pourcentage de la Ligue avec ses 65% de réussite aux tirs.

Bien servi au poste bas par ses coéquipiers, Franz Wagner notamment, Bol peut clairement finir au-dessus de la mêlée avec ses 2m35 d’envergure. Mieux, il peut aussi se jouer du buffle, Julius Randle, avec un « euro step » bien senti après une volte toute en technique.

« Je suis simplement resté prêt et je rentre à chaque fois en jeu avec la volonté d’être agressif », a simplement déclaré le pivot sur le site officiel du Magic. « Je pense que ça m’a bien aidé pour le moment. »

Intérieur à la technique d’extérieur, Bol n’avait pas trop eu l’occasion de se mettre en lumière dans la riche rotation des Rocheuses, sous Mike Malone. Mais, à Orlando, dans une équipe en pleine reconstruction, le natif du Soudan semble enfin prêt à prendre son envol. Face à Boston par exemple, une défaite de 6 points (126-120), le Magic en était à +9 sur les minutes de Bol sur le terrain.

« Sa polyvalence est un atout, avec la taille et la longueur qu’il possède. Mais aussi son QI basket », apprécie Jamahl Mosley. « Sa capacité à faire du jeu en fin de match a été très intéressante car il crée des duels favorables. Et puis, il peut aussi protéger le cercle. »

Plombé par les blessures depuis sa saison quasiment blanche à Oregon après sa blessure au pied, Bol est dans la meilleure forme de sa carrière. Comme pour tous les grands albatros qui se sont attaqués à la Grande Ligue, Bol a dû manger son pain noir de pépins physiques avant de s’adapter pleinement aux chocs physiques des raquettes NBA.

Est-ce qu’Orlando va réaliser une belle affaire en ayant récupérer Bol pour une bouchée de pain ? On le verra au fur et à mesure de la saison. Mais, d’ores et déjà, Bol Bol est un bon bol d’air frais dans cette rentrée ombrageuse du Magic.

« [Les blessures] sont difficiles à gérer, mais elles font partie du jeu. Chaque joueur va passer par là. De même, il y aura des équipes où tu ne joueras pas. Tout dépend de ta situation. En ce moment, je suis très heureux de pouvoir être là où j’en suis. »