Il y a du Jamal Crawford dans ce move de Jordan Poole pour éliminer ses défenseurs, et marquer avec la planche. C’est fluide, presque facile, et c’est peut-être le plus beau geste de ce Top 10. A condition qu’on ferme les yeux sur la possible reprise de dribble…

A voir aussi le double « scotch » du Thunder sur Ivica Zubac, le joli dunk de « Monsieur 100% » Trey Murphy III ou encore la passe à terre, mais vraiment à terre, de Luka Doncic.