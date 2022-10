De retour, John Wall n’oublie pas ceux qui restent sur le carreau

Des blessures, des deuils, des saisons blanches, une dépression : depuis décembre 2018, John Wall a traversé une longue période très éprouvante, aussi bien pour sa carrière professionnelle que pour sa santé mentale. Le joueur l’a confessé : face à ces terribles épreuves, il a pensé au suicide…

Désormais, il a retrouvé les parquets et le sourire. Grâce aux Clippers qui ont misé sur lui, malgré son passif et ses 40 petits matches disputés avec les Rockets en 2020/2021 sur les quatre dernières années.

« Je savais que j’en avais encore sous le capot. Voilà pourquoi c’est génial d’avoir une grande franchise car beaucoup d’autres vont douter de ça, ne m’ayant pas vu jouer depuis longtemps », confie-t-il à The Athletic. « Je voulais simplement que l’on me donne une chance. Je sais ce que je vaux, je veux juste une chance. Les Clippers m’ont donné ça. »

Cette chance, tous ne l’ont pas eu. L’ancien All-Star de Washington pense notamment à des stars des années 2010 qui n’ont pas trouvé chaussure à leur pied cette saison : Dwight Howard, Carmelo Anthony, Kemba Walker…

« Je suis heureux d’être de retour car j’aurais pu faire partie de ces joueurs qui cherchent encore un club. C’est dur car je pense que ces anciens peuvent encore apporter à beaucoup d’équipes. J’ai l’impression qu’on essaie de pousser les vieux dehors. C’est comme ça que je vois les choses. C’est un business aussi, on sait comment les choses se passent. On peut bien être l’ami du patron et pourtant partir du jour au lendemain. »

Sans oublier son ancien coéquipier de Kentucky, DeMarcus Cousins, un très proche de Wall, qui a récemment fait son mea culpa. « C’est vraiment mon frère », assure le meneur de jeu de Los Angeles. « C’est à la fois une chance et un malheur d’être qui nous sommes. Quand on a coupé les ponts avec certaines personnes ou franchises, et fait certaines choses, mais qu’on veut encore jouer, ça devient très difficile car on vous en tient rigueur. »