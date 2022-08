John Wall : « J’ai pensé à me suicider »

Quintuple All-Star entre 2014 et 2018, John Wall sort de quatre années très compliquées. Il y a d’abord eu de graves blessures, avec des rechutes, mais le meneur a aussi confié qu’il avait aussi du gérer la fin de vie de sa mère, décédée d’un cancer en 2019, puis de sa grand-mère.

Ces deux grandes pertes, combinées à un quotidien difficile sur le plan sportif, l’ont ainsi conduit à penser au suicide au cours de ces deux dernières années, comme il l’a récemment concédé.

« Je me suis retrouvé dans l’état le plus sombre dans lequel je n’avais jamais été. À un moment, j’ai pensé à me suicider », a-t-il déclaré. « Je me suis déchiré le tendon d’Achille, ma mère était malade, puis elle est décédée et ma grand-mère est décédée un an plus tard. Tout cela au milieu de Covid en même temps. J’allais à la chimiothérapie, et je m’asseyais à ses côtés. J’ai vu ma mère rendre son dernier souffle. J’ai porté les mêmes vêtements pendant trois jours d’affilée, allongé sur le canapé à sangloter ».

Les Clippers pour l’aider à tourner la page

Avec le soutien de sa femme, et le bonheur que lui procure ses enfants, son retour à la compétition aux Rockets la saison dernière a contribué à l’aider à tourner la page. Mieux, cette nouvelle aventure aux Clippers est comme une bouffée d’oxygène supplémentaire, avec un vrai défi à relever dans une équipe taillée pour le titre.

« Avec le recul, je me dis que si j’ai pu traverser cette épreuve, je peux traverser n’importe quelle épreuve dans la vie », a-t-il ajouté. « Je ne veux pas trop en faire parce que tout le monde passe par ces moments, mais je ne crois pas que beaucoup de gens auraient pu supporter ce que j’ai traversé. Le fait d’être de retour au top, au niveau que je souhaite, de voir les fans qui veulent toujours me voir jouer, le soutien en général, ça compte beaucoup pour moi ».