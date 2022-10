Rien de très grave pour Zion Williamson et Brandon Ingram

La défaite contre Utah avait été bien lourde pour New Orleans. Non content de s’incliner, les Pelicans avaient vu Brandon Ingram et Zion Williamson se blesser, et ne pas jouer la prolongation.

Le premier avait été involontairement touché au visage après un choc avec son coéquipier Naji Marshall, puis le second avait chuté sur le dos après une tentative de dunk.

La franchise a donné des nouvelles rassurantes des deux stars, annonçant que Brandon Ingram est entré dans le protocole des commotions cérébrales. On le sait, la NBA ne plaisante pas avec ce type de blessure et l’ailier va devoir passer une batterie de tests avant de retrouver les parquets. Aucun calendrier précis n’a été annoncé concernant son retour.

Quant à Zion Williamson, il est incertain pour la rencontre de ce mardi face aux Mavericks. L’ancien de Duke pourrait donc rester à l’infirmerie quelques jours de plus, mais sa blessure est légère.

« La chute de Zion aurait pu être bien pire », constate Willie Green à ESPN. « Il a des douleurs. Herb Jones est touché au genou et Ingram au visage. Rien de catastrophique, mais il faut surveiller tout ça dans les prochains jours. »