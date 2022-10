Les Pelicans perdent Brandon Ingram et Zion Williamson sur blessure

C’est l’épée de Damoclès qui pèse sur toutes les équipes NBA, mais en particulier au-dessus de la Nouvelle Orléans qui a déjà vécu une saison entière sans sa superstar Zion Williamson, l’an passé. La crainte permanente de la blessure est malheureusement revenue au premier plan hier soir pour des Pélicans qui ont perdu Brandon Ingram en début de match, puis Williamson durant le dernier quart.

Touché au visage sur un choc involontaire avec son coéquipier Naji Marshall, Ingram a d’abord fait signe à ses coéquipiers qu’il était prêt à repartir au combat sur les planches, après une rapide inspection du médecin de l’équipe. Mais une minute après être rentré en jeu deuxième quart, Ingram a quitté le terrain pour rejoindre directement les vestiaires…

Avec 10 points en 11 minutes de jeu face à Utah, Ingram semblait sur ses standards du début de saison (à 28 points, 8 rebonds et 6 passes de moyenne), mais ce coup l’a suffisamment perturbé pour qu’il quitte les siens.

Pour ne rien arranger, et alors que les Pels semblaient sur le chemin du retour face à Utah, c’est Williamson qui a lui aussi dû quitter ses coéquipiers en dernier quart temps. Lancé pour un gros dunk après avoir contré Jordan Clarkson, l’ailier bondissant de NOLA s’est fait rattraper par l’international philippin du Jazz qui a bien joué le coup, en allant contrer Williamson alors que ce dernier a étendu son bras en arrière (exposant donc le cuir).

« C’est une action malheureuse », a déclaré McCollum sur ESPN. « [Clarkson] a joué le ballon et il est tombé en arrière. On espère qu’il sera de retour bientôt. »

Tombé de tout son long sur le dos, Williamson va se relever mais il rejoindra lui aussi les vestiaires quelques minutes plus tard, avec une contusion à la hanche. En gros, un bleu.

« Je ne sais pas ce qu’il en est » a avoué Willie Green en conférence de presse. « Après le match, je suis simplement allé parler à l’équipe dans les vestiaires ; je n’ai pas encore eu l’occasion de discuter avec le staff médical. On aura les informations très bientôt et on vous les transmettra dès que possible. »

Sans Ingram ni Williamson, qui en était à 25 points et 6 rebonds avant d’être contraint à l’abandon, les Pélicans ont réussi à rattraper leur retard de 17 unités pour passer devant. Mais ce diable de Clarkson va rentrer un 3-points pour arracher la prolongation, puis Kelly Olynyk va se charger d’inscrire le panier de la gagne.