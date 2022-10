Tom Thibodeau en pleine (r)évolution offensive

Avoir Tom Thibodeau sur son banc, c’est l’assurance pour la franchise en question d’avoir un coach défensif. C’est autant une étiquette qu’une réalité : les équipes dirigées par Thibodeau sont marquées par une discipline, une intensité, un gros impact physique de ce côté du terrain.

Ce dernier est obsédé par le contrôle et si cela fonctionne avec ses principes défensifs, en attaque, en revanche, c’est très souvent moins brillant. La saison passée en est une excellente preuve : les Knicks avaient été brouillons du début à la fin.

« Je sais que j’ai été mis dans des cases, mais ça ne me pose aucun problème », assume l’ancien coach de Chicago au New York Post. « J’ai aussi dirigé des équipes qui faisaient partie des cinq meilleures attaques (les Bulls et les Wolves). Quand on sait comment défendre, on sait aussi comment casser une défense, et où se trouvent les failles. C’est un avantage, une bonne chose je trouve. »

Sauf qu’avec l’omniprésence, qui est presque une omnipotence, du shoot à 3-pts et du rythme en NBA depuis quelques années, avoir une défense de fer est certes toujours obligatoire pour aller loin, mais plus suffisant.

« C’est ainsi que la ligue évolue, soit on suit le mouvement, soit on reste derrière »

Avec l’arrivée de Jalen Brunson et les jeunes talents de la franchise (RJ Barrett, Obi Toppin, Cam Reddish ou encore Immanuel Quickley), n’est-ce pas le moment d’opérer un changement de philosophie, de se tourner davantage vers l’attaque ?

« Le plus important, c’est de faire ce qui nous offre le plus de chances de gagner », répond le tacticien. « Les bons coaches, les bons joueurs, s’ils restent dans la ligue, c’est qu’ils s’adaptent constamment », explique Brunson. « C’est comme ça que la ligue évolue, soit on suit le mouvement, soit on reste derrière. »

Le coach de l’année 2011 et 2021 semble donc prêt à mettre davantage l’accent sur l’attaque pour utiliser le mieux possible le potentiel de son groupe. Mais il prévient : attaquer plus oui, mais pas au détriment d’attaquer bien. Et de défendre fort, évidemment.

« L’idée c’est de savoir comment on peut se créer de bons shoots, obtenir plus de layups, de lancers-francs, de tirs primés dans les coins », énumère Thibodeau. « Quand on voit comment les équipes font pour avoir des tirs à 3-pts, c’est souvent en transition ou sur du rebond offensif. Donc plus on en fera, mieux ce sera. »