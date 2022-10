Jalen Brunson n’a toujours pas perdu le moindre ballon !

Recruté au prix fort cet été par les Knicks, Jalen Brunson a des mains en or ! Après deux matches, il n’a toujours pas perdu le moindre ballon. C’est évidemment très rare pour un meneur de jeu, et d’autant plus qu’il a passé 64 minutes sur le terrain. Cette nuit, face aux Pistons, il compile 17 points et 6 passes. Après deux matches, il a déjà distribué 15 passes, et les Newyorkais disposent enfin d’un patron.

« Il a une grande compréhension du jeu, et je pense que c’est sans doute la chose la plus importante » souligne Tom Thibodeau après la large victoire des Knicks face aux Pistons. « Je pense aussi que la façon avec laquelle vous gérez et contrôlez le jeu est un autre point fort. Mais généralement, lorsque vous analysez les pertes de balles, elles entrent dans l’une des deux catégories suivantes : soit il s’agit de passes risquées ; soit vous faites trop de un contre un. Lui comprend très bien quand il faut pénétrer et quand il faut passer. »

On appelle ça la justesse, et Brunson en fait preuve en ce tout début de saison. Il est encore capable de sacrifier son corps sur un passage en force, ou de se jeter sur une balle qui traine, mais lorsqu’il dirige le jeu, il fait preuve de calme et de précision.

« Il est toujours en train d’analyser et de lire le jeu » poursuit Thibodeau. « Souvent, il sait lorsqu’il y a un bon ‘mismatch » ou quelque chose qui peut vous permettre de prendre le dessus. Son intelligence est sans doute son plus grand atout, et il a toujours été comme ça. Il était comme ça au lycée, à l’université et chez les pros. Le jeu n’est pas trop important pour lui. »

Qu’en pense l’intéressé qui transforme le jeu des Knicks par sa vision du jeu et sa volonté de jouer vite ? Pour l’instant, il ne veut pas trop y penser…

« Je pense que lorsque j’aborderai la fin de ma carrière, je pourrai repenser à des moments comme celui-ci et me dire à quel point ils étaient uniques » répond-il à propos de cette première à domicile avec les Knicks. « Mais je pense que pour l’instant, le mieux est de rester déterminé et concentré. C’était une impression formidable, mais tout cela passe à la trappe si nous n’essayons pas de gagner des matchs ».

Mais les Knicks ont gagné, et après une belle prestation à Memphis, ils ont bien lancé leur saison.