Donovan Mitchell marque déjà l’histoire des Cavaliers

Même si c’est une statistique peu significative, qui se noie dans les (trop) nombreuses stats publiées lors de chaque soirée NBA ou presque, réaliser une performance que LeBron James n’avait jamais enregistrée à Cleveland, ce n’est pas rien.

En marquant 31 et 32 points contre Toronto et Chicago, Donovan Mitchell est en effet devenu le premier joueur de l’histoire de la franchise de Cleveland à commencer la saison régulière avec deux rencontres à plus de 30 unités. Même le « King » avait buté dans cet exercice. Forcément, faire mieux que la légende locale, ça fait toujours son petit effet.

« C’est clairement un honneur », a commenté l’ancien du Jazz pour ESPN. « Je suis privilégié de pouvoir faire ça. J’espère continuer. »

Outre l’aspect historique pour les Cavaliers, son match contre Chicago (32 points, 9 rebonds, 8 passes) est surtout sa première victoire sous ses nouvelles couleurs. Avec 31.5 points de moyenne à 55 % de réussite au shoot et 43 % à 3-pts, Mitchell réussit ses débuts dans l’Ohio.

« Je suis surtout content d’avoir gagné ce match », continue-t-il pour le Plain Dealer. « Le premier match, c’était bien, mais on a perdu. Donc là je voulais remporter ce succès avec le groupe. C’était génial. Mes coéquipiers et mes coaches ont confiance en moi. Ça me permet de jouer de manière libérée et de faire ce que je sais faire, sans me mettre trop de pression. »

Si les Cavaliers ont largement remporté cette partie (+ 32), il y a tout de même eu un peu de résistance en troisième quart-temps. Les Bulls étaient revenus à seulement neuf points et c’est Mitchell qui va donner de l’air aux hommes de J.B. Bickerstaff, avec deux paniers avant l’entame du dernier acte.

« J’essayais seulement de trouver une façon de marquer un shoot. On était statique, il y avait beaucoup d’isolations, on ne jouait pas collectivement. Dans ces moments, je suis là pour ça. Je voulais faire revenir la dynamique dans notre camp. Ce sont des moments qui peuvent changer un match. »