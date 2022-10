Jayson Tatum s’est occupé personnellement de Paolo Banchero

Les Celtics ont pris la saison par le bon bout. A l’inverse des Sixers, ils ont débuté par trois victoires en trois matches, et Jayson Tatum est irréprochable. Et quand sa formation ne défend pas, et qu’elle laisse Paolo Banchero se promener dans la raquette, Tatum en fait une affaire personnelle. Une manière de réveiller ses coéquipiers mais aussi de freiner l’arme numéro 1 du Magic.

« Je n’ai pas demandé la permission » a-t-il commenté après la victoire de Boston. « Nous les avons en quelque sorte laisser prendre leurs aises. Peu importe de qui il s’agit, quand n’importe quels joueurs NBA sont à l’aise et qu’ils mettent des tirs, ils commencent à jouer en confiance, et alors il y a match. Et c’est ce qui s’est passé ce soir. Et j’ai senti qu’ils étaient trop à l’aise au début. J’ai donc décidé de défendre sur lui. La défense me tient à coeur, comme nous tous ici ».

« Quand j’étais rookie, personne ne m’a facilité les choses »

Les Celtics vont finir le quart-temps par un 10-4, puis Tatum va assommer le Magic au début de la deuxième mi-temps. Il va survoler la rencontre avec 40 points à 14 sur 21 aux tirs, et si Banchero va inscrire 23 points, ce sera avec une grosse maladresse : 6 sur 19 aux tirs.

« C’est comme ça qu’on montre du respect » poursuit Tatum. « Je ne vais rien lui laisser de facile. Je vais me mesurer à lui. Il faut rentrer dans quelqu’un qu’il ait 19 ou 30 ans. Quand j’étais rookie, personne ne m’a facilité les choses ».

Avec 31.3 points de moyenne, Tatum marque déjà son territoire, et il a encore dû répondre à des questions sur le trophée de MVP. Aucun joueur des Celtics n’a remporté cette récompense depuis… 1986 ! « Il est tôt encore pour parler de ça, mais être MVP a toujours été l’un des objectifs. Quand j’étais gamin, je ne voulais pas uniquement jouer en NBA. Je voulais être un champion, et décrocher toutes les récompenses et recevoir tous les compliments, et MVP est en tête de cette liste. »