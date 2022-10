Quelques alley-oop pour débuter ce classement avec Jalen Green pour Kenyon Martin Jr, Tyler Herro pour Bam Adebayo et James Harden pour Tobias Harris, mais on préfère de loin les deux superbes décollages de Javonte Green. Le premier sur une claquette par dessus Kevin Love, et le second en contre-attaque pour un joli vol plané.

Luka Doncic pour une passe millimétrée et Giannis Antokounmpo avec son habituel dunk sur transition se glissent dans un Top 10 plutôt moyen.