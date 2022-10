44 points en 28 minutes ? Brook Lopez n’a plus les mots pour Giannis Antetokounmpo

Stephen Silas avait une idée bien précise de la façon avec laquelle ses Rockets allaient défendre face à Giannis Antetokounmpo. Le coach avait surtout un joueur en tête : Usman Garuba. « Je voulais lui donner une chance de défendre sur Giannis, d’utiliser son physique et sa vitesse pour ça », explique Silas pour le Houston Chronicle.

Sauf que ça n’a pas fonctionné. Pas du tout même. Le Grec a été comme toujours surpuissant, notamment en transition, et a marqué 44 points à 17/21 au shoot et 8/13 aux lancers-francs en seulement 28 minutes. Une démonstration.

Après avoir enchaîné les dunks, et en plus de ses 12 rebonds, le MVP des Finals 2021 s’est même fait plaisir en deuxième mi-temps avec deux tirs primés. Les Rockets ne pouvaient rien faire. Un constat qui revient très régulièrement quand on évoque la star de Milwaukee.

« Vous manquez de mots pour le décrire, non ? », a commenté Brook Lopez pour le JS Online. « Je me mets à votre place, vous les journalistes : il faut écrire des papiers. Je ne sais pas comment on ne peut pas envoyer le même article encore et encore. Il faut trouver de nouveaux termes pour parler de sa progression et c’est dur. »

Pour les amateurs de stats, un double-double avec 40 points en moins de 30 minutes, c’est très rare. Depuis que les stats sont prises en compte, seuls sept joueurs y sont parvenus : Richie Guerin (1967), Pat Ewing (1988), Rik Smits (1994), Anthony Davis (2017), LeBron James (2021), Joel Embiid (2022) et donc Giannis Antetokounmpo.