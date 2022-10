Avec son effectif remanié, le Jazz « pense pouvoir rivaliser avec n’importe qui » !

Avant le début de la saison, les plus taquins des internautes sur les réseaux sociaux s’amusaient à déployer le hashtag « TankNote », pour caractériser la saison à venir du Jazz, attendu dans les bas-fonds de la conférence Ouest après le grand ménage opéré durant l’intersaison.

Mais après deux matches dans cette nouvelle saison 2022/23, le Jazz est plutôt en train de justifier son vrai hashtag : « TakeNote ».

Car la troupe de Salt Lake City, contre toute attente, est effectivement en train de forcer le reste de la ligue à prendre des notes à leur sujet. Les Nuggets et des Wolves, deux formations attendues dans le haut du classement et qui évoluent dans la même division que le Jazz, ont été les premiers à en faire les frais.

La note du Jazz sonne tout simplement bien plus juste que ce à quoi, collectivement, la ligue et les observateurs s’attendaient. Sur le papier, cette équipe ne paie pas de mine, mais dans les faits elle est très, très plaisante à voir jouer. La plupart des joueurs, sur tous les postes, peuvent shooter de loin, l’attaque est dynamique grâce à un mouvement de balle fluide et insouciant, et la défense se démène avec les moyens du bord.

Est-ce viable sur la durée d’une saison ? Probablement pas. La réalité des montagnes russes d’une saison NBA rattrapera certainement rapidement cette jeune escouade qui n’est pas conçue pour gagner dès maintenant. Mais l’essentiel est finalement ailleurs pour ce groupe, qui dans la bonne humeur et le beau jeu, pour l’instant, se forge une identité et fait en sorte d’être pris au sérieux.

L’importance de la culture pour les joueurs

« C’est notre état d’esprit. On pense être une bonne équipe, et quand on joue notre meilleur basket, on pense pouvoir rivaliser avec n’importe qui » déclarait ainsi Lauri Markkanen, meilleur joueur du Jazz dans cette jeune saison. « Bien sûr, les gens vont dire ce qu’ils veulent, mais ça ne va pas nous affecter. Au contraire, c’est une motivation supplémentaire. »

Puis le vétéran Mike Conley de corroborer les propos du Finlandais. « C’est impossible de fonctionner,collectivement, dans une culture de la défaite souhaitée et volontaire. […] Donc pour nous, il s’agit de bloquer tous les commentaires à ce sujet. On est sûrs d’une chose : on va tout faire, tous les soirs, pour se mettre en position de gagner. »

« Wembamania » oblige, la course au « tanking » va certainement entrer dans des dimensions encore jamais vues auparavant en NBA, mais les Jazzmen déjouent les pronostics, du moins en ce début de saison. Ils prouvent qu’une reconstruction peut aussi rimer avec des victoires, comme celle des Grizzlies il y a quelques saisons. Peut-être pas pour le plus grand plaisir de leurs dirigeants, qui comme beaucoup d’autres rêvent certainement de Victor Wembanyama, mais pour leur plaisir à eux, tout simplement, et celui de leurs fans.

« Je suis heureux pour ces gars. Ils ont entendu tout ce qui se disait sur notre équipe, sur les attentes. » concluait ainsi un Will Hardy comblé. « C’est une équipe qui se serre les coudes, tout le monde joue les uns pour les autres. »