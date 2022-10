Le MVP de la nuit | Qui peut arrêter Ja Morant ?

Lâché par des Lieutenants comme Desmond Bane et Tyus Jones, qui cumulent un affreux 7 sur 27 aux tirs, Ja Morant a pris les choses en main face aux Rockets pour éviter la défaite, et il a prouvé qu’il avait ajouté une nouvelle arme à son jeu : le 3-points !

Cette nuit, le meneur All-Star plante 49 points, dont 19 dans le 3e quart-temps, et on retient son magnifique 5 sur 6 à 3-points. Après deux matches, il tourne à quatre 3-points de moyenne. L’an passé, il en inscrivait 1.5 par match. Peut-on l’arrêter s’il se met à mettre ses tirs de loin ?

« Je ne crois pas » reconnaît Taylor Jenkins. « Quel match phénoménal de la part de Ja ! Il a été en mode attaque pendant tout le match ».

Même constat chez Stephen Silas, son homologue des Rockets. « Cela change tout car c’est un joueur qui pénétrait. Il faut accepter qu’il prenne des tirs à 3-points, et s’il les met, il devient très, très, très difficile à défendre. »

Au-delà de ses 3-points, Morant s’est comporté en patron, qu’il s’agisse de distribuer le jeu ou de prendre le match à son compte. Comme lorsqu’il inscrit cinq points de suite, au milieu du 4e quart-temps, pour donner l’avantage aux Grizzlies.

Le plus dingue, c’est que son seul tir à 3-points manqué, c’est un tir casse-croûte pour éviter une violation des 24 secondes… « Ce n’est que du travail. Je me suis enfermé à la salle, et j’ai pris le maximum de tirs possibles. J’ai continué jusqu’à ce que mes tirs tombent dedans » raconte-t-il.

Après deux matches, Morant a déjà inscrit 83 points, et il va falloir sérieusement penser à lui pour le titre de meilleur marqueur de la NBA. Surtout tant que Jaren Jackson Jr ne sera pas là pour l’épauler.