Stats & Highlights | Du suspense à tous les étages !

Pour leur deuxième succès de suite, Portland et Washington ont bataillé dans le « money time » pour s’imposer face à Phoenix et Chicago.

De son côté, Atlanta a disposé d’Orlando quand San Antonio s’est fait peur à Indiana. Pour New York, la soirée fut très facile. Evan Fournier et ses coéquipiers ont écarté les Pistons sans trembler.

Indiana – San Antonio : 134-137

Les Spurs n’étaient pas loin de tout gâcher. Après une première mi-temps marquée par une grosse adresse à 3-pts, les Texans ont pris les commandes de la partie. Il reste moins de quatre minutes et les hommes de Gregg Popovich ont encore treize points d’avance.

C’est alors que les Pacers font un dernier effort pour l’emporter et San Antonio vacille. Dans les dernières secondes, Tyrese Haliburton fait le choix d’aller marquer un layup plutôt que de tenter un 3-pts. San Antonio garde un point d’avance, marque deux lancers-francs et réalise un stop pour s’assurer la victoire.

Indiana / 134 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Smith 7 1/3 0/1 0/0 0 2 2 0 1 0 1 0 -11 2 1 T. Taylor 22 4/7 1/2 0/0 2 5 7 2 5 0 0 0 -7 9 15 T. Haliburton 27 9/18 1/5 8/8 1 2 3 12 4 1 4 0 -10 27 30 B. Hield 24 5/9 3/6 0/0 2 3 5 2 5 2 3 1 -8 13 16 C. Duarte 17 2/6 0/1 0/0 0 1 1 2 1 0 1 1 -6 4 3 J. Johnson 12 1/3 0/1 0/0 0 2 2 1 1 0 0 2 +1 2 5 A. Nesmith 21 4/9 1/3 0/0 2 2 4 2 2 0 1 1 0 9 10 I. Jackson 16 6/9 0/1 4/4 2 4 6 2 3 1 2 1 +6 16 21 G. Bitadze 18 4/7 0/2 0/0 1 0 1 0 4 0 1 0 -7 8 5 T.J. McConnell 17 2/6 0/0 0/0 2 1 3 4 1 2 3 0 +7 4 6 A. Nembhard 30 5/12 2/7 2/2 1 2 3 2 4 2 0 0 +11 14 14 B. Mathurin 28 8/15 3/6 7/8 1 4 5 2 2 0 0 0 +9 26 25 51/104 11/35 21/22 14 28 42 31 33 8 16 6 134 151 San Antonio / 137 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Sochan 21 2/4 0/1 0/0 1 4 5 1 3 0 1 0 +2 4 7 K. Johnson 33 8/15 4/9 3/4 0 3 3 6 4 1 2 0 +16 23 23 J. Poeltl 29 4/6 0/0 13/21 2 6 8 5 1 1 2 1 +12 21 24 T. Jones 35 6/12 1/3 5/6 1 3 4 4 4 2 3 0 -10 18 18 D. Vassell 34 7/15 4/7 5/6 0 5 5 4 1 2 0 0 -9 23 25 Z. Collins 18 5/8 1/1 0/0 2 2 4 3 3 1 2 3 -4 11 17 D. McDermott 12 1/3 1/1 0/0 0 1 1 3 1 0 1 0 -10 3 4 K. Bates-Diop 9 2/3 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 0 0 +1 4 4 J. Richardson 28 8/13 6/8 5/5 0 2 2 1 3 1 3 0 +3 27 23 J. Primo 21 1/2 0/1 1/2 0 4 4 7 2 1 3 0 +14 3 10 44/81 17/31 32/44 7 30 37 34 22 9 17 4 137 155

Washington – Chicago : 102-100

Après une première période équilibrée, les Wizards accélèrent en troisième quart-temps. Kyle Kuzma enchaîne deux tirs primés, Deni Avdija ajoute le sien, Bradley Beal se montre en défense et Washington prend quinze points d’avance.

Les Bulls sont dans les cordes, mais petit à petit, ils reviennent. Dans les dernières secondes, il y a même égalité. C’est Beal qui donne alors la victoire aux siens avec un tir sur la planche. DeMar DeRozan manquera la cible ensuite.

Washington / 102 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval K. Kuzma 34 8/16 4/8 6/7 1 5 6 2 1 0 1 0 +6 26 24 D. Avdija 23 2/4 2/2 0/0 0 10 10 4 5 1 1 1 +16 6 19 K. Porzingis 29 6/13 2/5 0/0 0 3 3 2 6 1 1 2 +17 14 14 M. Morris 26 4/8 1/3 0/0 0 4 4 3 0 1 0 1 +5 9 14 B. Beal 37 9/14 1/2 0/0 0 1 1 8 2 0 5 2 +4 19 20 A. Gill 11 1/1 0/0 0/0 0 1 1 1 2 0 0 0 +2 2 4 R. Hachimura 24 4/9 0/2 4/4 1 3 4 1 0 0 2 0 -17 12 10 W. Barton 17 3/6 0/1 0/0 1 4 5 1 1 1 1 0 -5 6 9 D. Gafford 18 1/1 0/0 0/0 0 2 2 0 4 1 3 1 -15 2 3 D. Wright 22 3/8 0/3 0/0 2 1 3 4 1 3 2 1 -3 6 10 41/80 10/26 10/11 5 34 39 26 22 8 16 8 102 127 Chicago / 100 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P. Williams 24 2/5 1/3 2/2 2 0 2 0 1 0 1 1 -23 7 6 D. DeRozan 37 11/23 0/2 10/11 1 5 6 6 1 1 3 0 +1 32 29 N. Vucevic 30 5/14 2/7 12/12 1 6 7 1 0 1 1 0 -10 24 23 A. Caruso 31 1/4 0/2 1/2 0 3 3 1 1 3 4 1 -8 3 3 A. Dosunmu 31 3/9 1/4 0/0 1 4 5 2 3 1 0 0 -19 7 9 J. Green 15 0/4 0/2 0/0 0 1 1 2 2 2 0 0 +2 0 1 A. Drummond 18 5/6 0/0 0/2 3 6 9 1 2 0 2 1 +8 10 16 G. Dragic 23 3/8 1/3 0/0 2 0 2 5 4 0 0 0 +22 7 9 C. White 31 3/6 2/4 2/4 0 3 3 1 1 1 2 0 +17 10 8 33/79 7/27 27/33 10 28 38 19 15 8 13 3 100 103

Atlanta – Orlando : 108-98

Trae Young et Dejounte Murray ont mis quelques minutes à entrer dans leur partie. Les deux joueurs des Hawks ont multiplié les shoots ratés et les ballons perdus en premier quart-temps. Si bien qu’à la pause, Young n’avait toujours pas marqué !

Orlando en profite pour être devant à la mi-temps, mais en dernier acte, les Hawks font la différence. C’est Young, avec deux shoots à 3-pts d’affilée, qui va finalement repousser le Magic d’un bon Paolo Banchero, qui confirme après son premier match.

Atlanta / 108 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Collins 36 9/14 3/4 2/2 3 10 13 0 4 3 2 1 +26 23 33 D. Hunter 33 5/12 1/3 1/1 0 6 6 1 3 0 1 0 +6 12 11 C. Capela 32 4/6 0/0 0/0 0 7 7 0 1 2 0 1 +6 8 16 T. Young 37 7/24 4/11 7/7 2 2 4 13 3 0 6 0 +5 25 19 D. Murray 40 8/16 2/5 2/2 1 8 9 9 2 3 7 0 +17 20 26 O. Okongwu 16 1/2 0/0 1/2 2 1 3 0 4 1 1 0 +4 3 4 J. Holiday 20 3/8 3/6 0/0 0 1 1 2 2 1 0 0 +2 9 8 J. Johnson 12 1/4 0/2 2/2 1 0 1 0 1 0 0 0 -16 4 2 A. Holiday 14 2/3 0/0 0/0 0 2 2 1 2 0 0 0 0 4 6 40/89 13/31 15/16 9 37 46 26 22 10 17 2 108 125 Orlando / 98 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P. Banchero 34 6/18 1/6 7/8 2 10 12 2 1 1 4 3 -10 20 21 F. Wagner 36 4/10 0/3 0/0 3 4 7 3 3 4 3 0 -8 8 13 W. Carter Jr. 33 4/13 0/7 6/7 1 7 8 2 3 0 2 0 -12 14 12 T. Ross 35 4/8 1/4 2/2 1 3 4 2 4 0 1 1 -8 11 13 J. Suggs 16 1/5 0/3 1/3 1 1 2 1 3 3 3 0 -6 3 0 C. Okeke 14 1/2 1/2 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 M. Bamba 15 2/6 1/3 2/2 1 5 6 2 1 0 1 0 +2 7 10 B. Bol 12 2/3 0/0 1/1 1 2 3 0 0 0 1 2 -4 5 8 C. Anthony 28 8/12 4/5 5/7 0 0 0 2 1 1 2 1 -1 25 21 R.J. Hampton 16 1/3 0/1 0/0 0 0 0 2 2 0 2 0 -5 2 0 K. Harris 1 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 +2 0 1 33/80 8/34 24/30 10 34 44 16 18 9 19 7 98 102

New York – Detroit : 130-106

Aucun problème pour la première à domicile des Knicks. Les remplaçants ont creusé l’écart dès la fin du premier acte avec un 11-2 pour commencer, puis un 12-2 en deuxième quart-temps, et un Derrick Rose en forme.

L’écart dépasse les vingt points et quand les Pistons reviennent à douze unités en troisième quart-temps, New York a encore la réponse avec un 18-2. Les joueurs de Tom Thibodeau s’imposent avec une prestation très collective, terminant avec 29 passes décisives.

New York / 130 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Randle 25 5/12 2/3 3/4 1 5 6 0 2 0 0 0 -1 15 13 M. Robinson 23 3/3 0/0 2/4 4 1 5 1 2 0 2 2 +5 8 12 J. Brunson 28 6/11 2/4 3/5 0 2 2 6 2 1 0 0 +3 17 19 E. Fournier 20 3/8 2/5 0/0 0 1 1 2 4 1 1 1 -1 8 7 R. Barrett 28 8/15 0/3 2/2 0 3 3 4 2 0 1 1 +12 18 18 J. Sims 3 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -2 0 1 O. Toppin 21 7/12 2/5 0/0 1 3 4 3 1 0 0 1 +25 16 19 T. Keels 1 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -2 0 0 C. Reddish 19 3/8 0/2 0/0 0 4 4 0 3 0 2 0 +12 6 3 I. Hartenstein 21 2/4 1/2 1/2 4 7 11 0 4 2 1 1 +21 6 16 D. Rose 16 4/6 3/4 2/2 0 3 3 6 2 0 2 0 +23 13 18 M. McBride 3 0/0 0/0 0/2 0 0 0 0 1 0 0 0 -2 0 -2 S. Mykhailiuk 2 1/1 1/1 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 5 I. Quickley 27 8/14 3/8 1/1 1 6 7 7 2 0 3 0 +27 20 25 R. Arcidiacono 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Total 50/95 16/38 14/22 11 39 50 29 26 4 12 6 130 154 Detroit / 106 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval B. Bogdanovic 26 7/9 1/2 3/4 0 4 4 1 0 0 1 0 -6 18 19 S. Bey 33 9/15 4/8 4/4 1 6 7 0 1 1 2 1 -3 26 27 I. Stewart 30 3/9 1/6 1/4 2 8 10 1 3 1 1 1 -7 8 11 C. Cunningham 32 6/16 1/6 2/4 4 4 8 7 3 2 4 0 0 15 16 J. Ivey 29 6/12 1/4 4/4 1 1 2 9 4 0 4 0 -5 17 18 K. Knox II 11 1/6 0/3 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 -22 2 -1 J. Duren 23 4/8 0/1 0/1 3 7 10 0 4 1 1 0 -12 8 13 C. Joseph 12 0/1 0/0 0/0 1 1 2 3 1 0 1 0 -26 0 3 K. Hayes 18 0/5 0/3 1/2 0 1 1 5 4 0 1 0 -14 1 0 H. Diallo 15 1/5 0/0 2/7 0 2 2 0 1 1 0 0 -21 4 -2 R. McGruder 5 1/3 1/3 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -3 3 2 B. Key 5 1/1 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 4 4 B. Boeheim 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 0 39/90 9/36 19/32 13 36 49 26 21 6 15 2 106 110

Portland – Phoenix : 113-111 (après prolongation)

Encore un match à suspense pour les Suns, après celui contre Dallas, mais cette fois, la pièce est tombée de l’autre côté. Les finalistes 2021 ont laissé filer une avance de douze points en première mi-temps.

Damian Lillard, malgré ses 41 points et ses lancers-francs importants, n’a pas réussi à faire plier Phoenix dans les ultimes secondes du temps réglementaire. On part en prolongation et après un raté de Devin Booker, c’est Anfernee Simons qui va inscrire le panier de la gagne.