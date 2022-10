LeBron James en a déjà marre de répondre toujours aux mêmes questions

Après leur vilain 10 sur 40 à 3-points face aux Warriors, les Lakers ont faire pire la nuit dernière : 9 sur 45 à 3-points face aux Clippers. Le 0 sur 11 de Russell Westbrook a beaucoup fait jaser, mais le déficit d’adresse est global, et le 0 sur 9 à 3-points dans le dernier quart-temps coûte très cher dans un match serré.

« Je ne vais clairement pas m’asseoir ici et insister sur ce que nous n’avons pas été capables de faire à chaque match » prévient LeBron James. « Ce n’est pas se comporter en leader. Est-ce que je sais ce que nous pouvons faire ? Nous pouvons nous défoncer en défense ! Nous l’avons fait ce soir, et c’est ce qui nous a donné une chance de gagner et nous n’avons pas réussi à le faire. Mais ça me va. »

Dès le premier match, face aux Warriors, LeBron James avait prévenu que l’équipe n’était pas construite autour de shooteurs longue distance, et qu’il fallait faire avec. Il le répète.

« Si nous dépendons d’un certain nombre de tirs extérieurs à chaque match, alors nous sommes en difficulté » rappelle l’ailier des Lakers. « Je ne m’en inquiète donc pas et je ne pense pas à ça. Il s’agit surtout de savoir si nous nous donnons à fond, si nous sommes agressifs, si nous sommes déterminés à nous battre chaque soir. Et nous devons défendre. Quand nous défendons, nous nous donnons une bonne chance de gagner. »

Du côté du coach, Darvin Ham, on répond aussi aux mêmes questions, et notamment sur le fait que les adversaires laissent les Lakers shooter de loin et se concentrent sur la défense de la raquette.

« C’est comme ça que nous voulons jouer. S’ils veulent nous donner ces tirs, alors nous les accepterons de bon cœur. Ce que je veux dire, c’est qu’on veut jouer comme ça : vite, physique et de manière libre. Par ailleurs, je le répète, on voit nos gars mettre ces tirs à l’entraînement et au shootaround. Il faut juste qu’ils le fassent en match, et c’est aussi simple que ça.«