LeBron James pointe déjà du doigt le manque de shooteurs à Los Angeles

Alors qu’ils étaient la 22e équipe NBA l’an passé au niveau de l’adresse de loin (34.7% de réussite), les Lakers sont repartis sur de mauvaises bases cette nuit face aux Warriors. Si les visiteurs ont largement dominé les champions en titre dans la raquette (60 points inscrits contre 38), ils ont eu beaucoup plus de mal à étirer le jeu : seulement 10/40 derrière la ligne à 3-points, soit un faiblard 25% de réussite.

« Je trouve qu’on a obtenu de bons tirs et je crois qu’il est aussi possible que nos adversaires nous offrent de bons tirs », avoue LeBron James. Son constat est simple : « Pour être honnête, notre équipe n’est pas construite autour de grands shooteurs. C’est la vérité. Ce n’est pas comme si on était là avec énormément de snipers dans l’équipe. Mais ça ne nous empêche pas d’essayer d’obtenir de bons tirs. Quand vous avez ces opportunités, vous les saisissez. Mais on n’a pas un groupe de gars qui ont shooté à plus de 40% à 3-points en carrière. »

Le « King » dit vrai. Russell Westbrook ? 30.5% en carrière et 1/3 cette nuit. Lonnie Walker IV ? 34% et 0/3 face aux Warriors. Anthony Davis ? 0/3 également et 30% en carrière… Seul Kendrick Nunn, qui shoote à 36% en carrière, a rendu une belle copie à 3/6 de loin, tandis que Patrick Beverley (38% en carrière) a aussi souffert (1/5)…

Plus de répétitions

« C’est une ligue où les tirs rentrent ou ne rentrent pas. Il faut continuer à répéter les gestes, le faire à l’entraînement, aux séances de tirs ou d’entraînement individuelles. Continuer à shooter, shooter, shooter. Répéter. On s’améliore dans n’importe quel domaine avec plus de répétitions », affiche de son côté Darvin Ham.

Ce dernier était toutefois ravi de la défense de sa troupe sur cette même ligne à 3-points, d’où les Warriors ont shooté à un meilleur 36% de réussite (16/45). « En première mi-temps, je crois qu’ils étaient à 5/20, nous à 3/21. On a obtenu tous les tirs ouverts générés dans le système. Les gars doivent hausser le niveau et rentrer les tirs. »

Et si ces tirs ne veulent pas rentrer ?

« Continuer à défendre, à accélérer le tempo, à faire tourner le ballon, à jouer l’un pour l’autre… Et à bosser, loin des caméras et faire confiance à ce travail. J’ai moi-même eu quatre ou cinq bons tirs derrière la ligne à 3-points, j’ai bossé dessus donc on fait avec », termine LeBron James, auteur de 3/10 de loin cette nuit.