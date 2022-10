Warriors – Lakers : une bague, une bannière et une victoire !

La soirée des Warriors a commencé avec la remise des bagues de champions et elle s’est terminée comme en juin avec un Stephen Curry bouillant et un Andrew Wiggins juste. En face, les Lakers se sont battus mais ils n’ont jamais été en mesure d’inquiéter les champions en titre, malgré 77 points du trio LeBron James – Anthony Davis – Russell Westbrook.

Il faut attendre l’entrée de Jordan Poole, auteur de deux tirs primés coup sur coup, pour lancer le match et donner neuf points d’avance aux Warriors (22-13). Cinq ballons perdus de Golden State permettent toutefois à un Anthony Davis agressif près du cercle de garder les Lakers au contact (25-22). Le manque d’adresse de Los Angeles permet cependant aux Dubs de creuser l’écart. Le pick-and-roll Jordan Poole – James Wiseman met à mal la défense de Los Angeles, avant que le réveil de Stephen Curry ne donne 14 points d’avance à Golden State (53-39). Il faut le sursaut de LeBron James et Russell Westbrook pour limiter la casse (59-52).

Klay Thompson entame la deuxième mi-temps en marquant sept points de suite et les Warriors commencent leur saison avec le traditionnel troisième quart-temps dévastateur. Ils provoquent sept ballons perdus des Lakers et les « Splash Brothers » enfoncent le clou en collant un 30-12 qui met Los Angeles à -25 (89-64).

LeBron James et Anthony Davis ont bien sonné le réveil des Lakers en dernier quart-temps mais neuf points chacun de Stephen Curry et d’Andrew Wiggins ont mis le couvercle sur la victoire méritée de Golden State.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Bagues et nouvelle bannière pour les Warriors. Au terme d’une longue cérémonie en présence d’Adam Silver et marquée par deux discours de Klay Thompson et de Stephen Curry, les Warriors ainsi que Juan Toscano-Anderson, désormais chez les Lakers, ont reçu leur bague de champion sous les ovations répétées du Chase Center. La cérémonie, émouvante, s’est terminée avec la découverte de la bannière de champion 2022-2023 juste au dessus de la table de marque, avant qu’elle ne prenne place aux côtés des trois autres bannières de la troupe de Stephen Curry (2015, 2017, 2018) au plafond du Chase Center.

– L’attaque des Lakers au point mort. Avant le début de saison, on savait l’effectif des Lakers en manque cruel de shooteurs. La première mi-temps a été une confirmation flagrante de cette observation avec des Lakers à 3 sur 23 sur leurs tirs… en dehors de la raquette ! Sans cette menace extérieure, la défense de Golden State a pu tricher impunément pour venir aider sur les post-up d’Anthony Davis et sur les drives de LeBron James et de Russell Westbrook alors que le reste de leurs coéquipiers restaient immobiles à les regarder jouer. Pas d’adresse, pas d’espace. Pas d’espace, pas de mouvement. Pas de mouvement, pas de rythme. Pas de rythme, pas d’adresse… Englués dans ce cercle vicieux, les Lakers ont terminé la rencontre à 43% aux tirs, dont 10/40 à 3-points, tout en perdant 21 ballons.

– La variété offensive de Golden State crève l’écran. Le contraste entre le jeu proposé par les deux équipes était saisissant. On connait depuis des années le mouvement et le tempo dévastateurs des Warriors. Cette nuit, même avec une adresse de présaison, les hommes de Steve Kerr ont montré tout l’étendue de leur arsenal offensif. C’est Jordan Poole qui a lancé les hostilités avec deux tirs primés en transition. Il a ensuite su trouver James Wiseman sur pick-and-roll, pour amener une option que les Warriors n’avaient pas la saison dernière. Stephen Curry, maladroit, a alors attaqué le cercle pour se mettre en rythme. Les Lakers ont essayé de serrer la vis sur les deux meneurs mais ils en ont profité pour distribuer caviar après caviar, permettant une mini éruption de Klay Thompson. Sans oublier la capacité de JaMychal Green et de Moses Moody à, eux aussi, punir de loin. Les Warriors sont armés jusqu’aux dents et ont le système pour en profiter.

TOPS/FLOPS

✅ Stephen Curry. En délicatesse avec son tir extérieur (4/13 à 3-points), le MVP des dernières Finals a tout de même été au four et au moulin, terminant avec 33 points, 7 passes, 6 rebonds, et 4 interceptions. On retiendra ce joli move pour enrhumer Anthony Davis en toute fin de match.

✅ Andrew Wiggins. Fraichement prolongé, Andrew Wiggins a repris là où on l’avait laissé en juin. Il a été costaud en défense, présent au rebond, et a fini en beauté en marquant 9 de ses 20 points en dernier quart temps pour repousser le dernier assaut des lakers.

✅ Le banc de Golden State. Mené par 12 points mais surtout 7 passes décisives de Jordan Poole, tous les remplaçants de Golden State qui sont entrés sur le terrain ont été dangereux. Ils ont marqué 41 points, contre 24 à celui des Lakers.

✅ LeBron James. Le King a lancé sa 20e saison en noircissant la feuille de match avec 31 points, 14 rebonds, et 8 passes. C’est lui qui a mené le baroud d’honneur de son équipe en dernier quart temps.

✅ Anthony Davis – Russell Westbrook. Anthony Davis et Russell Westbrook ont soufflé le chaud et le froid pendant toute la rencontre mais ont bien secondé James. Davis (27 points, 6 rebonds, 4 interceptions, 2 contres) était inarrêtable près du cercle et a été l’un des points positifs de la défense des Lakers. Westbrook (19 points, 11 rebonds) a été sobre en attaque mais transparent en défense.

⛔ Patrick Beverley. Le néo-Laker a rapidement eu un problème de fautes et n’a jamais pu poser son empreinte sur le match ou gêner Stephen Curry.

LA SUITE

Warriors : Golden State reçoit le double MVP en titre, Nikola Jokic et les Nuggets dans la nuit de vendredi à samedi.

Lakers : La bande à LeBron rentre à Los Angeles pour faire face aux Clippers dans la nuit de jeudi à vendredi.