Le calvaire de Russell Westbrook continue : 0 sur 11 aux tirs !

Certes, il a distribué quatre passes, volé cinq ballons et il n’a pas trop mal défendu sur Kawhi Leonard. Mais on attend évidemment plus d’un ancien MVP, et surtout d’un joueur payé 47 millions de dollars cette saison.

Cette nuit, dans la défaite face aux Clippers, Russell Westbrook a peut-être livré son plus mauvais match en carrière avec un 0 sur 11 aux tirs ! La dernière fois qu’il n’avait pas inscrit de panier, c’était en 2016. Mais à l’époque, il avait été expulsé dès le deuxième quart-temps.

Cette fois, Russell Westbrook a joué tout le match, ou plutôt 27 minutes, et il n’en a pas mis une dedans : 0 sur 5 à 2-points, 0 sur 6 à 3-points. Heureusement qu’il met ses deux lancers, sinon il faisait chou blanc.

Le pire, peut-être, c’est d’entendre les craintes du public du Staples Center lorsqu’il prend un tir de loin, ou de voir les Clippers le laisser libre.

Pour LeBron James, rater des tirs fait partie du jeu : « Il a fait cinq interceptions, dont deux de suite. Qu’il jette ce match aux toilettes et tire la chasse, et c’est tout » a-t-il répondu en conférence de presse. Sans blaguer, LeBron trouve que son coéquipier « a fait un très bon match. En défense, il a donné le ton. »

Interrogé dans son vestiaire, Russell Westbrook s’est contenté de marmonner ou de répondre par des hochements de la tête. Quand on lui dit qu’il a la confiance de son coach pour continuer de shooter, il répond : « Cela ne fait aucun doute ». Et quand on lui demande ce qu’il a pensé de sa performance globale : « Solide, solide ».

Voici les images de son « solide » 0 sur 11 aux tirs.