La priorité des Sixers : entourer Joel Embiid de joueurs complets

Après deux matches, les Sixers attendent toujours une victoire pour lancer leur saison. Ces deux défaites ne sont pas infamantes puisqu’elles ont été enregistrées contre les deux meilleures équipes de l’Est depuis deux ans : les finalistes 2022, les Celtics, puis les champions 2021, les Bucks.

Elle traduisent surtout le travail à effectuer pour les Sixers avant de détrôner ces formations. Joel Embiid est très ambitieux, et une simple qualification en playoffs ou même une finale de conférence, qu’il n’a pas encore connue, ne suffiront pas à faire son bonheur.

« Toutes ces notions de premier tour, de second tour, de finale de conférence, de Finals, ça ne compte pas », affirme directement le pivot All-Star à ESPN. « Si au bout du compte, on ne gagne pas, alors le moment de la défaite importe peu. C’est même encore pire, car on a l’impression d’avoir perdu son temps. On va en finale de conférence ou en Finals, d’accord, bravo. A-t-on gagné le titre ? Non. »

La recherche de « two-way players »

Le Camerounais a terminé deux années de suite derrière Nikola Jokic pour le trophée de MVP. Le joueur de 28 ans est au sommet de son jeu, de sa carrière et les Sixers ne veulent pas gâcher ces précieuses années. L’intersaison a donc été consacrée à l’entourer le mieux possible.

« Ce qu’on a observé en playoffs, c’est notre incapacité à jouer des deux côtés du terrain », analyse le président de la franchise, Daryl Morey. « Quand Doc Rivers regardait son banc, il devait choisir des joueurs qui attaquaient ou défendaient. Mais pas les deux en même temps. Ça devient difficile pour les playoffs. »

Voilà pourquoi P.J. Tucker, Danuel House Jr. et De’Anthony Melton, de bons défenseurs et bons shooteurs de loin, ont été recrutés cet été. Pour offrir des armes plus fortes à Joel Embiid et ne plus en faire la cible principale des défenses, il fallait des « two-way player », et ils sont rares en NBA.

« Il n’y a plus de maillons faibles autour de lui », explique le premier cité, ancien de Milwaukee et Miami. « Vous voulez défendre sur un joueur en particulier ? D’accord. On a du monde pour ça. »