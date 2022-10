Deuxième match et deuxième défaite pour les Sixers, qui ont chuté cette nuit à l’occasion de leur première à domicile face à Milwaukee. Alors qu’on attendait une équipe de Philly révoltée après un premier revers dans une ambiance électrique à Boston, il n’en a rien été. Pire, il a fallu attendre le dernier quart-temps pour assister au réveil des locaux.

Ce sont en effet les Bucks qui ont pris le meilleur départ, se reposant notamment sur un Giannis Antetokounmpo inspiré à l’image de son 2+1 ou de son panier à 3-points qui a permis aux siens de virer à +6 après 12 minutes (24-30). Sans forcément briller, les locaux ont réussi à revenir dans le coup dans le deuxième quart-temps, avec l’apport bienvenu de De’Anthony Melton pour accompagner un tandem Harden-Embiid pas suffisamment agressif (45-47 à la pause).

La confirmation n’a pas tardé puisque Milwaukee a repris le large dès le retour des vestiaires. Les Bucks ont d’abord pu compter sur un Brook Lopez au four et au moulin, au contre à deux reprises et à la finition. C’est ensuite sur un 13-2 notamment alimenté par Wes Matthews et Bobby Portis que Milwaukee a repris ses distances (57-68).

Relégués à dix longueurs à l’entrée du dernier acte, les Sixers ont finalement réussi à enflammer leur public, relancés par trois paniers de suite et deux lancers de James Harden. Joel Embiid (et Giannis Antetokounmpo) sur le banc, Philly a alors réussi à égaliser à 80-80, après un 3-points de Tobias Harris et un lay-up en contre-attaque de « The Beard » pour conclure un 13-0.

Le « money-time » a été pimenté, avec un James Harden précieux pour rentrer deux jumpers à mi-distance. Philly a même cru au hold-up lorsque Giannis Antetokounmpo a raté deux lancers, laissant le soin à PJ Tucker de faire passer les locaux en tête (88-86).

Il a alors fallu tout le sang-froid de Wes Matthews, auteur d’un « catch-and-shoot » et Brook Lopez pour sanctionner l’ultime tentative ratée de James Harden, afin de voir Milwaukee arracher la victoire, 90-88.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La première réussie des Bucks. Privés de Khris Middleton, Pat Connaughton et Joe Ingles, et malgré un match avec un rythme plutôt léger, les troupes de Mike Budenholzer ont réussi leur entrée en matière sur le parquet de l’un des concurrents au Top 4 à l’Est. On peut notamment évoquer la fin de match plutôt bien gérée de Milwaukee, entre le système qui a permis à Wes Matthews de bénéficier d’un bon tir à 3-points là où les Sixers attendaient peut-être Giannis Antetokounmpo. Pour sa bonne défense sur James Harden sur la dernière possession, Jrue Holiday a également été un « game changer » sur la fin, jusqu’à ce que Brook Lopez ne termine le boulot.

– Un match de reprise. Les deux équipes étaient encore en rodage, et ça s’est vu, au regard des nombreuses approximations qui ont émaillé ce match, entre les pertes de balle parfois comiques des Bucks au cœur de la tempête lors du 13-0 des locaux, ou le piteux 5/24 des Sixers à 3-points. Le score final montre également que les défenses ont eu plutôt tendance à prendre le pas sur les attaques, encore en quête de perfectionnement.

– Pas de 100 points. Les Bucks et les Sixers ont signé le premier match de la saison sans formation à 100 points et plus. Jusqu’à présent, TOUTES les équipes en lice avaient atteint cette barre, et ce n’était plus arrivée depuis 1966. À l’époque, il n’y avait que neuf franchises.

TOPS/FLOPS

✅ Giannis Antetokounmpo. Le « Greek Freak » a tout de même rendu 21 points, 13 rebonds, 8 passes décisives et 3 contres presque sans forcer, plutôt pas mal pour un match de reprise. Conscient de son état de forme, il n’en a pas fait trop. Hormis ses deux lancers ratés sur la fin, il a même joué plutôt juste.

✅ Brook Lopez. Un peu de déchet au tir (6/16) mais une présence importante, notamment pour sa défense sur Joel Embiid. Il a également lancé les siens au retour des vestiaires avec deux gros contres et des actions clés face au Camerounais.

✅ James Harden. Dans la lignée de son match à Boston, l’apport de « The Beard » est très positif. Son implication en début de quatrième quart-temps a même permis à Philly d’avoir une fin de match. Précieux et précis sur ses tirs qui ont maintenu le suspense sur la fin, il est en revanche tombé sur un Jrue Holiday parfaitement bien placé sur son dernier drive. 31 points et 9 passes décisives à l’arrivée, de bon augure pour la suite.

⛔️ Joel Embiid. Le pivot des Sixers va devoir se remettre la tête à l’endroit. Le talent du Camerounais est indéniable, mais ses attitudes et ses choix sont problématiques. Comme lorsqu’il s’entête en attaque ou qu’il préfère réclamer une faute plutôt que de revenir en défense. Trop de mauvais choix, comme sur son dernier tir à mi-distance qui aurait dû revenir à un James Harden bien plus chaud dans le final. C’est lorsqu’il a été sur le banc que son équipe est remonté à la surface. Loin d’être anodin…

LA SUITE

– Sixers : réception de San Antonio ce samedi (à partir de 00h00)

– Bucks : réception de Houston ce samedi (02h00)