Les Bucks et les Clippers font leur entrée dans cette saison 2022/23. Pour Giannis Antetokounmpo et sa bande, c’est à Philadelphie, pour défier Joel Embiid et compagnie, à partir de 01h30.

Pour le grand retour de Kawhi Leonard, peut-être utilisé comme 6e homme ce soir, la NBA lui a offert un derby de Los Angeles face aux Lakers de LeBron James. À suivre à partir de 04h00, sur beIN Sports 1.

Programme complet

01h30 | Philadelphie – Milwaukee

04h00 | LA Lakers – LA Clippers (beIN Sports 1)