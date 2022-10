Le Jazz démarre sur une bonne note collective

Sauf surprise, en pleine période de reconstruction, le Jazz ne connaîtra pas une saison remplie de succès. Ainsi, chaque victoire sera à savourer pour les Mormons et, celle de la nuit dernière, acquise face aux Nuggets, permet de débuter sur une bonne note.

Contre toute attente, Utah a effectivement surpris Denver, en démarrant tambour battant en première mi-temps (jusqu’à +24 !) pour ne plus lâcher les commandes ensuite, malgré la tentative de comeback de la franchise du Colorado après la pause.

Le genre de rencontre qui ne peut que ravir l’entraîneur rookie du Jazz, Will Hardy, victorieux dès ses débuts comme head coach et qui a pu s’appuyer sur un collectif efficace : sept joueurs à 10 points ou plus !

« C’est vraiment une belle victoire d’équipe », jugeait-il après coup. « En défense, notre capacité à être physique et notre ténacité, déclenchées en quelque sorte par Jarred Vanderbilt en début de partie, étaient contagieuses pour tout le groupe. Les Nuggets sont une très bonne équipe, ils ont placé un gros coup d’accélérateur en seconde période pour revenir dans le match, mais nos gars sont restés soudés. »

Jarred Vanderbilt en impose déjà

Comme souligné par l’ancien assistant des Celtics, débauché cet été par Danny Ainge pour succéder à Quin Snyder à Salt Lake City, Jarred Vanderbilt a plutôt séduit pour sa première apparition sous ses nouvelles couleurs. Très actif dans la peinture (7 points et 12 rebonds, dont 5 offensifs, en seulement 18 minutes !), au point d’être expulsé pour six fautes, l’ancien soldat des Wolves a fait souffrir les intérieurs adverses.

Et ce n’est pas une première, comme le rappelait Michael Malone en interview d’après-match.

« [Jarred Vanderbilt] nous avait écrasés la saison dernière. Nous avions perdu trois fois contre Minnesota et son activité incessante était très importante pour les Wolves. Je suis sûr qu’il saura reproduire la même chose dans l’Utah », expliquait le technicien des Nuggets, à son sujet.

Puis Collin Sexton d’ajouter, sur son nouveau coéquipier : « Il joue dur et, quand il est sur le parquet, vous pouvez ressentir son énergie et à quel point il en veut. C’est ce qui va nous aider à nous motiver chaque jour. »

Le rookie Kessler et le revenant Sexton vus à leur avantage

Outre Jarred Vanderbilt, plusieurs autres joueurs de Utah ont brillé la nuit dernière, lors de cette soirée d’ouverture. Notamment le rookie Walker Kessler, auteur d’un joli double-double pour sa première sortie en NBA (12 points et 10 rebonds, à 5/5 aux tirs).

Le principal intéressé a d’ailleurs tenu à donner du crédit à son meneur pour sa belle performance.

« Jouer avec Mike [Conley] sur pick-and-roll est la chose la plus facile que je n’ai jamais fait dans ma vie », reconnaissait le 22e choix de la dernière Draft. « La façon dont il est patient dans ces situations et il repousse son défenseur… Ça m’a beaucoup aidé. Il me montre comment tenir un certain angle d’écran, comment l’aider, comment faire en sorte que d’autres joueurs soient libres. Tout le monde m’a incroyablement soutenu et encouragé dans mon équipe. »

Autre prestation convaincante proposée par un membre du Jazz : celle de Collin Sexton. De retour de sa blessure au ménisque, après quasiment un an d’absence, l’ancien arrière des Cavaliers a terminé avec 20 points et 5 rebonds au compteur (en seulement 21 minutes), en sortant du banc. Il s’est même permis de chambrer Jokic en imitant le taureau !

« Vous avez pu voir tout le feu qu’il a, surtout en fin de match, où il a réussi plusieurs grosses actions », analysait Will Hardy. « Son éthique de travail est l’une des meilleures que j’ai rencontré depuis que je suis en NBA. Je suis vraiment heureux pour Collin [Sexton] pour son premier match ici, devant son public, il a été capable de réussir de grosses actions dans les moments chauds. »

Désormais, Utah tentera de confirmer cette belle victoire dès demain soir, contre les Wolves d’un certain… Rudy Gobert.