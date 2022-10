Les Clippers prêts à mordre dans la saison

3 mars 2022. Les Clippers de Reggie Jackson battent à plate couture les Lakers, de plus vingt points. Une rencontre où les absents de marque étaient nombreux : Anthony Davis d’un côté ; Kawhi Leonard et Paul George de l’autre. La nuit prochaine, à l’occasion d’un nouveau derby de Los Angeles, qui fera office de match d’ouverture pour les Clippers, toutes les stars devraient bien être là.

À commencer par un Kawhi Leonard qui n’a plus joué une vraie rencontre NBA depuis juin 2021. « On veut avoir des matchs à son actif. Personnellement, c’est enchaîner des matchs plutôt que d’être à l’entraînement. On doit construire à partir de ce premier match et c’est ainsi qu’on verra où on ira. C’est un processus et ça commence [ce soir] », lâche l’ancien joueur des Spurs et des Raptors.

Ce dernier se dit en bonne santé et ne pas souffrir des effets de l’intervention chirurgicale subie au niveau de son genou. Sa période de rééducation ? « Cela a été très différent de traverser ça, d’avoir l’équipe derrière moi et d’aller de l’avant, ils veulent ce qu’il y a de mieux pour moi », apprécie le MVP des Finals 2019 en faisant visiblement allusion aux complications connues, dans un contexte similaire, lorsqu’il était à San Antonio.

Un groupe soudé prêt à se sacrifier

Kawhi Leonard va redevenir la pierre angulaire de cette équipe des Clippers dont le plein potentiel ne semble jamais avoir été atteint depuis son arrivée et celle de Paul George. Aujourd’hui, Tyronn Lue considère que la notion de « sacrifice » sera primordiale dans la réussite des Californiens.

« Les gars ont conscience de la richesse de notre effectif avec les retours de Kawhi et Paul. Les gars qui ont joué un rôle important pour nous l’an passé offensivement, comme Reggie (Jackson), Marcus (Morris), Zu (Ivica Zubac) ont eu plus d’opportunités. Luke Kennard a été excellent. Ils n’auront peut-être pas les mêmes opportunités, peut-être pas le même temps de jeu. Alors il suffit de faire des sacrifices et de comprendre qu’on a un objectif commun, qui est de gagner le match et d’essayer de gagner un titre », rappelle le technicien.

Paul George, aussi, sait à quel point ce groupe est pétri de talent à tous les postes. « Il y a tellement de vétérans dans ce groupe qu’on est prêts à faire face à tout ce qui peut nous arriver. Il s’agit simplement de garder le cap, de réaliser qu’il y aura des hauts et des bas, mais on restera soudés. On l’a fait depuis que je suis ici. Ce groupe a toujours été très soudé. On va continuer à l’être », affiche « PG », qui avait porté les Clippers jusqu’à la finale de conférence en 2021.

Voilà pour l’état d’esprit des Californiens qui espèrent surtout une chose : rester en bonne santé jusqu’au bout.