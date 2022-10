Rudy Gobert a épaté ses nouveaux coéquipiers

Le premier panier du match a été pour lui. Un passage dans l’axe alors que Karl-Anthony Towns a la balle au poste bas, et Rudy Gobert peut aller au cercle pour marquer. Il se fait contrer (oui, oui…), mais il prend le rebond et met dedans. Le début d’une belle soirée pour le Français avec la victoire face au Thunder, et une prestation pleine : 23 points et 16 rebonds à 10 sur 15 aux tirs.

Le Français a été le meilleur joueur du match, et il n’a pas mis que des dunks et des paniers sur rebonds offensifs. On l’a même vu inscrire un panier au buzzer avec le pied sur la ligne à 3-points après une interception ! Ce n’est pas très gracieux mais ça permettait d’égaliser alors que le Thunder venait de renverser les Wolves. C’est aussi lui qui va mettre la petite claquette dans le « money time » pour verrouiller la victoire.

« Les gars ne vont pas simplement au lay-up. Ils font des floaters ou alors ils s’arrêtent plus loin et shootent. J’ai même vu des gars tenter des lay-up super élevés »

« Son impact a été solide dans tous les domaines. Et bien sûr près du cercle » résume Chris Finch, le coach de Minnesota. Dans le 4e quart-temps, Rudy Gobert s’est mis en mode « intimidateur » et les jeunes du Thunder ont eu beaucoup de mal à trouver la cible. Sans forcément contrer, le Français a pesé sur le dernier quart-temps par sa dissuasion, et ses coéquipiers sont évidemment ravis d’être désormais du bon côté.

« C’est précieux, c’est précieux, et même très précieux » témoigne D’Angelo Russell. « C’est vraiment sous-estimé, et je considère ce genre d’actions comme des dunks ».

Même sentiment chez Anthony Edwards, étonné par les trajectoires des shoots des joueurs du Thunder. « Les gars ne vont pas simplement au lay-up » constate-t-il. « Ils font des floaters ou alors ils s’arrêtent plus loin et shootent. J’ai même vu des gars tenter des lay-up super élevés. C’est dingue. »

« KAT est épatant ! Il me cherche en permanence »

Quant au Français, il ne pouvait imaginer meilleurs débuts devant son nouveau public. Il était très attendu et il a répondu présent. Même si la deuxième mi-temps était médiocre, il retire le positif.

« On joue de manière altruiste et je trouve que nous avons eu beaucoup de tirs ouverts ce soir sans forcément les marquer » retient Rudy Gobert. « Si nous continuons à jouer à comme ça, nous serons très bons. Ça va aller en s’améliorant… Cela prend du temps, mais j’aime vraiment la façon dont les gars se cherchaient les uns les autres. Avec cet état d’esprit, nous allons dans la bonne direction. »

Une identité de jeu qu’il a retrouvé avec Karl-Anthony Towns. Le leader de Minnesota, en retrait, a surtout cherché à mettre en avant son nouveau coéquipier.

« KAT est épatant ! » lâche RUdy Gobert. « Il me cherche en permanence. Le fait qu’il puisse me trouver le libère dans son jeu, mais aussi pour tous les autres. »