Pour ses débuts, Paolo Banchero place son nom à côté de celui de LeBron James

Numéro 1 de la dernière Draft, Paolo Banchero avait déjà passé les étapes préliminaires de la ligue d’été et de la présaison sans sourciller.

Mercredi soir, pour ses grands débuts, l’ailier italo-américain du Magic a encore passé la barre avec aisance en signant une prestation quatre étoiles à 27 points, 9 rebonds et 5 passes. Il est le premier rookie depuis LeBron James à rendre une copie avec au moins 25 points, 5 rebonds et 5 passes pour sa toute première sortie officielle.

« C’est significatif mais j’aurais évidemment préféré avoir la victoire », a déclaré le rookie sur ESPN. « Je voulais simplement jouer dur et jouer pour l’équipe. C’est ce qui en est ressorti, j’en suis heureux. »

Directement en action avec les quatre premiers points du match, et un premier quart à 7 points à 3/3 aux tirs, Paolo Banchero a fait encore plus fort dans la dernière ligne droite, alors que son Magic courait après le score en fin de match. Avec 13 points à 5/8 dans le dernier quart, dont un énorme poster par-dessus Cory Joseph, l’ancien Dukie a bien failli réussir le hold-up pour Orlando, réduisant l’écart à -2 à 33 secondes du gong.

« C’est comme ça que je veux jouer : près du cercle d’abord avant de pouvoir m’en éloigner »

Il est désormais le rookie du Magic avec le plus de points pour ses débuts, loin devant Shaquille O’Neal, Penny Hardaway ou Dwight Howard, tous trois bloqués à 12 unités. À vrai dire, toujours dans la catégorie des stats assez anecdotiques, le Magic est même devenue la première équipe de l’histoire à avoir trois joueurs de 21 ans ou moins scorer 20 points ou plus pour un match d’ouverture, avec Paolo Banchero donc, Franz Wagner et Jalen Suggs.

« C’est fou car je pense que j’ai laissé beaucoup de points en chemin. Il faut donner du crédit à mes coéquipiers qui m’ont bien trouvé. C’est toujours bon de voir la balle rentrer dans le cercle en début de match, avec des paniers faciles près du cercle. C’est comme ça que je veux jouer : près du cercle d’abord avant de pouvoir m’en éloigner. Je veux trouver des paniers faciles avant d’étendre mon jeu et faire plus de choses au fur et à mesure du match. »

S’il a perdu 4 ballons, c’est bien le seul reproche qu’on peut lui faire ! Car, avec 11/18 aux tirs et 5/7 aux lancers, Paolo Banchero n’a pas gâché beaucoup de munitions. Plus prometteur encore, il a montré qu’il pouvait aussi peser sur le match en défense, en consentant les efforts de ce côté du terrain aussi, avec deux contres dont un sur Killian Hayes qui pensait avoir un dunk tout cuit en contre-attaque.

« Il s’est vraiment bien comporté. Il a trouvé ses spots, il a couru sur la transition, il a été physique, il a été aux rebonds. Il a fait les bons choix en attaque. Paolo a fait du super boulot », conclut Jalen Suggs. « On va continuer à lui donner le ballon et on va continuer à grandir. Les moments comme ça sont importants pour nous. On doit absolument progresser cette saison, et il nous a montré beaucoup de bonnes choses [hier] soir. »