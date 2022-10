Chris Duarte, le nouveau facteur X des Pacers ?

Il y a un an, Chris Duarte était l’une des révélations du début de saison avec notamment 27 points pour son tout premier match NBA et une moyenne de 18 points sur ses 10 premières sorties chez les grands.

Il s’était même attiré les compliments de Kevin Durant lors du premier affrontement de la saison entre Pacers et Nets. Un an plus tard, de l’eau a coulé sous les ponts, mais Chris Duarte reste en phase d’apprentissage.

« Je ne sais pas pourquoi les gens continuent à me considérer comme un vieux. Je n’ai que 25 ans, vous savez ? Je comprends : j’ai trois enfants, j’ai une femme, mais je n’ai que 25 ans. Je commence à peine à vivre ma vie maintenant », a-t-il rappelé en amont de la réception des Wizards ce soir.

Si on le prend peut-être pour plus âgé qu’il n’est, c’est aussi parce qu’il joue déjà comme un vétéran, avec justesse.

« Il sait jouer, trouver ses spots, quand il faut être altruiste », a précisé Myles Turner. « Il sait quand il faut prendre ses tirs et comment disséquer la défense. C’est en général quelque chose qui s’améliore avec l’expérience, et il fait un super job sur ça ».

Une progression dans la lignée de sa saison rookie

Qui dit deuxième année dit forcément moins d’effet de surprise. Chris Duarte a donc aussi dû apprendre à élargir sa palette et mieux aborder sa relation avec Tyrese Haliburton par exemple. Le meneur a en tout cas noté une évolution depuis la fin de saison dernière.

« Il a passé beaucoup de temps sur la manière de jouer et l’amélioration de son intelligence de jeu. Il y a des lectures où il voit désormais les deux joueurs sur lui, alors que l’année dernière en tant que rookie, il aurait pu n’en avoir qu’un », a souligné Tyrese Haliburton. « Là, quand il en voit deux, il fait la passe supplémentaire. Il fait du bon travail dans la création avec cette passe supplémentaire et tout simplement en sachant comment jouer ».

Autant de qualités qui devraient faire de lui un élément important du dispositif de Rick Carlisle derrière le trio Haliburton-Hield-Turner. Le parfait facteur X en somme, celui capable de faire basculer une rencontre.

« J’ai simplement l’impression qu’il peut jouer un rôle très important pour nous des deux côtés du terrain. Je pense qu’il peut scorer. Il shoote très bien. Il peut driver. Il a progressé dans ses passes. Et défensivement, je pense qu’il a hâte de relever le défi de tenir certains des meilleurs attaquants cette année », prévoit le coach des Pacers.