Chris Duarte a tapé dans l’œil de Kevin Durant et LeBron James

La réception des Lakers a été l’occasion pour le rookie d’Indiana de prouver une fois de plus qu’il n’avait pas froid aux yeux. Auteur d’un énorme shoot en déséquilibre dans le corner sur la tête d’Avery Bradley, Chris Duarte aurait même pu être le héros du match puisque la NBA a reconnu que son panier aurait dû être assorti d’une faute, et donc d’un lancer qui aurait pu offrir un point d’avance aux siens à cinq secondes de la fin.

« Je pensais avoir provoqué une faute, parce que lorsque j’ai senti le contact sur le haut de mon corps, j’ai shooté. Donc je pensais qu’une faute allait être sifflée, mais on ne siffle pas sur les rookies j’imagine », a-t-il relativisé.

LeBron James l’avait senti venir

Au-delà de ce nouvel exploit personnel, on retrouve à travers ce shoot la confiance qui le caractérise depuis le début de saison. Chris Duarte n’a peur de rien ! « C’était un tir incroyable », s’est enflammé Malcolm Brodgon. « Chris est confiant, notamment dans ses capacités, et il le montre sur le terrain. Il le montre par les tirs qu’il prend et qu’il met. Et on a besoin de sa capacité à scorer. Il a été super mercredi ».

Même si la défaite des Pacers en prolongation a dû être frustrante, Chris Duarte, auteur de 17 points, a pu se consoler en recevant les félicitations de LeBron James après la rencontre. Le « King » s’est notamment rappelé de l’impression que lui avait faite Chris Duarte lors de son workout organisé par les Lakers en amont de la Draft.

« C’est un rookie, dans le sens où il vient juste d’être drafté, mais il est plus âgé que la moyenne. Son expérience et le fait d’avoir touché au basket international lui ont clairement donné un avantage », a souligné le quadruple MVP. « Si je me souviens bien, on avait le 22e choix de Draft, et on l’a reçu dans nos structures pour un workout. Et il n’avait pas manqué un tir. Et je me rappelle m’être dit : ‘Par quel moyen on va pouvoir récupérer ce gamin ?’. Il est vraiment super, très déterminé, il a un super tir. Il joue comme le jeune gars de 24 ans qu’il est. Indiana a fait un bon coup ».

LBJ ne s’était pas trompé puisque Chris Duarte avait été pris en 13e position par les Pacers. LeBron James n’a pas été le seul impressionné par sa prestation face aux Lakers, car Russell Westbrook a lui aussi été séduit. « Il va devenir un super scorer dans cette ligue, c’était un tir très difficile qu’il a mis », a-t-il glissé.

Egalement productif en sortie de banc

Il y a quelques jours, c’est Kevin Durant qui avait flashé sur le profil de l’arrière canado-dominicain après l’avoir vu à l’œuvre.

« J’aime beaucoup les rookies cette année. J’aime Scottie Barnes, J’aime Chris Duarte aussi », avait déclaré KD, alors que le rookie avait scoré 19 points face à Brooklyn. « On l’a joué il y a quelques semaines. Il me rappelle le style d’arrière old-school, rapide pour déclencher un tir après une passe, qui peut prendre un tir à mi-distance après quelques dribbles. Il a aussi une bonne taille. Je l’aime bien, je l’aime beaucoup ».

Dans un souci d’équilibre depuis trois matchs, Chris Duarte a été repositionné en sortie de banc alors qu’il avait débuté depuis la reprise, notamment en raison de la blessure de Caris LeVert. Sa sortie face aux Lakers a confirmé qu’il pouvait tenir ce rôle de sixième homme en gardant le même impact.