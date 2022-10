« Elle est plus grosse, meilleure et plus badass. » C’est Kirk Lacob, l’assistant GM des Warriors, qui le dit en parlant des bagues de champion remises cette nuit aux Californiens. Chaque année, le franchise titrée redouble d’originalité dans le design de ce bijou symbolique. La version 2022, sur laquelle ESPN se penche, ne fait pas exception.

Derrière cette bague, il y a un homme, Jason Arasheben, qui dirige la bijouterie Jason of Beverly Hills, basée à Los Angeles. Il faut d’abord savoir que celui-ci dit avoir reçu des messages de la part des joueurs des Warriors alors que ces derniers… venaient seulement d’éliminer les Mavs en finale de conférence. « Fais-nous quelque chose de fou avec la bague », disaient-ils en somme alors que les joueurs de la Baie devaient encore passer l’obstacle Celtics.

La guerre en Ukraine complique les choses

Le spécialiste a tout de même attendu le dénouement de la finale pour réfléchir à la bague. Avec des détails toujours plus spécifiques. Il y aura 16 carats, en référence au nombre de victoires remportées en playoffs (à titre de comparaison leur bague 2017 en comportait 11). La couronne intérieure est ornée de 0,91 carat de diamants blancs, en hommage au pourcentage de 91% de victoires à domicile de l’équipe en playoffs (11 victoires en 12 matchs).

Sur la face de la bague, une découpe du Bay Bridge est composée de 43 baguettes de diamant blanc, représentant… la performance à 43 points de Stephen Curry lors du Game 4 des Finals. La bague est par ailleurs composée de sept carats de diamants jaunes, une perle rare que les bijoutiers ont mis des mois à trouver.

Les embargos commerciaux résultant de la guerre en Ukraine n’ont pas simplifié leur tâche. Ils ont dû s’approvisionner en Belgique, en Israël, en Inde et au Canada pour en trouver suffisamment. Un défi supplémentaire pour l’équipe de bijoutiers qui n’ont eu que cinq semaines pour fabriquer les 65 bagues commandées, chacune nécessitant 40 à 50 heures et sept spécialistes différents.

Un rappel du parcours

Au-delà du nombre de carats, les spécialistes, en collaboration avec les joueurs et les dirigeants de la franchise, ont voulu raconter l’histoire de cette saison terminée en apothéose.

« Le parcours a son importance. C’est l’histoire que vous essayez de raconter avec n’importe quelle bague. La bague en elle-même est cool, flashy. Mais c’est vraiment la manifestation physique de ce parcours. Elle est censée vous rappeler tout ce que vous avez traversé », remarque Kirk Lacob, qui a supervisé le design.

Le dirigeant des Warriors n’a rencontré qu’à trois reprises le bijoutier mais au rythme de nombreuses mises à jour par texto ou e-mail pendant des mois de conception, le premier estime avoir vu une vingtaine de versions des différentes parties de la bague avant de se décider pour le modèle final.

Kirk Lacob voulait par exemple la même forme ronde que leur bague de 2015 car pour la franchise, ce titre 2022 inattendu a un arrière-goût du premier titre de l’ère Stephen Curry. « C’est similaire mais c’est une nouvelle ère », termine toutefois le dirigeant.