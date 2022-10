Entre Jalen Brunson et Derrick Rose, ça ne date pas d’hier

Entre Jalen Brunson et Derrick Rose, la boucle est définitivement bouclée, cette saison à New York.

Les deux meneurs, aujourd’hui réunis sous la même tunique, se connaissent en effet depuis longtemps. Depuis 2010 précisément, date à laquelle Rick Brunson, le père de Jalen et actuel assistant dans le staff de Tom Thibodeau chez les Knicks, débarquait à Chicago, déjà en qualité d’assistant dans le staff de ce même « Thibs » chez les Bulls.

Grâce à son père, Jalen Brunson, 14 ans à l’époque, pouvait assister aux entrainements des Bulls. Il devenait même le rebondeur attitré de Derrick Rose, alors au sommet de sa carrière, à l’entrainement et lors des avant-matches.

De là est alors née une relation qui s’est développée au fil des années, jusqu’à cette saison 2022/23 qui les réunit.

« Au fil des années, à mesure qu’il grandissait, on parlait de plus en plus » se rappelait le plus jeune MVP de l’histoire. « Mais nos discussions ne concernaient jamais le basket. On se saluait, il était dans son coin à faire quelques paniers. Mais je le remarquais. Et puis il a rejoint ‘Nova [Villanova en 2015] et j’ai continué à le suivre, j’ai commencé à réaliser qu’il avait une chance de rejoindre la ligue. »

Très vite, « D-Rose » remarquait une force dans le jeu de son jeune protégé, encore sa plus grande qualité aujourd’hui : son intelligence de jeu.

« Son QI basket crevait le plafond. Mais certains observateurs doutaient quand même de sa capacité à s’adapter à la NBA. Mais ce qui sautait aux yeux, c’est qu’il était un ‘winner’. Son CV à la fac’ était dingue. Il n’était pas le plus athlétique, pas le plus aérien, tout ça. Mais merde, quel joueur il était ! Il se débrouillait toujours. »

Finalement, il y a eu l’étape finale de leur relation, jusqu’alors assez lointaine : l’arrivée en NBA de Jalen Brunson.

« Quand il a débarqué [en NBA], là soudainement je me suis dit : ‘Ok, je joue contre lui maintenant’. Et quand je le croisais, je lui disais toujours de ne rien lâcher. Par exemple, je lui disais : ‘Si je t’attaque sans arrêt, n’abandonne pas. Continue de te battre’. Sa mentalité était irréprochable dès le début, mais je voulais instiller cette mentalité en lui : attaque-moi en retour si je t’attaque. Et c’est ce qu’il a fait. »

Aujourd’hui, à 34 ans, Derrick Rose remarque que les rôles se sont désormais inversés : c’est Jalen Brunson qui est maintenant dans la force de l’âge, et qui endosse davantage le rôle du leader des Knicks à la relance. Et l’ancien des Bulls et des Wolves, qui sera son back-up attitré, se laisse volontiers guider.

« J’apprends de lui. Il pousse tout le monde vers le haut, il a toujours une énergie positive. On entend toujours le son de sa voix, et c’est ce qu’on veut venant d’un meneur de jeu. On est très chanceux de l’avoir ici. »

Jalen Brunson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 73 22 46.7 34.8 72.5 0.3 2.0 2.3 3.2 1.7 0.5 1.2 0.1 9.3 2019-20 DAL 57 18 46.6 35.8 81.3 0.4 2.0 2.4 3.3 1.3 0.4 1.2 0.1 8.2 2020-21 DAL 68 25 52.3 40.5 79.5 0.4 3.0 3.4 3.5 1.6 0.5 1.2 0.0 12.6 2021-22 DAL 79 32 50.2 37.3 84.0 0.5 3.4 3.9 4.8 1.9 0.8 1.6 0.0 16.3 Total 277 25 49.4 37.3 80.0 0.4 2.6 3.0 3.7 1.7 0.6 1.3 0.0 11.9