Les Nets se préparent à faire face au revenant Zion Williamson

« Oh, je vais jouer mercredi ! » Malgré sa petite entorse à la cheville de la semaine dernière, Zion Williamson a bien l’intention d’être sur le parquet des Nets, mercredi, pour l’ouverture de la saison. « Les deux derniers jours d’entraînement ont été intenses. C’est excellent pour notre construction d’équipe, et je crois qu’on est prêts pour la saison », poursuit l’intérieur dont la dernière apparition en saison régulière remonte à mai 2021.

Le joueur All-Star, qui se remet de cette longue absence liée à une blessure au pied, est impatient d’y être à l’instar… de ses adversaires. Kevin Durant est de ceux-là car il est bien conscient du phénomène.

La superstar des Nets rappelle que des joueurs de sa taille, avec un tel physique, ont déjà existé.

« Mais pas à ce niveau. On a vu des gars comme Jason Maxiell (2m01, 117 kilos), Rodney Rogers (2m01, 106 kilos)… Je ne dis pas qu’ils sautaient aussi haut que Zion, mais c’étaient des gars de petite taille qui jouaient face à des plus grands. Et Zion est l’un de ces gars. J’oublie tellement de gars, du type Charles Barkley (1m98, 114 kilos). Mais les qualités athlétiques de Zion dépassent de loin celles de tous les autres. C’est ce qui le rend unique. »

« KD » voit en l’intérieur « quelqu’un capable de marquer des points assez rapidement. C’est un problème de ‘matchup’ pour beaucoup d’équipes, donc on a du pain sur la planche lui. Et puis il y a deux autres scoreurs derrière lui (Brandon Ingram et CJ McCollum) qui peuvent marquer de partout. »

Entorse de la cheville ou non, les Nets ont préparé ce match d’ouverture en partant du principe que le joueur de 22 ans d’en face allait jouer.

« Ce serait stupide de ne pas s’attendre à voir un joueur exceptionnel. Il est tellement talentueux et doué. Il pose des problèmes à tout le monde, quel que soit, je pense, sa condition physique. C’est toujours un athlète et un joueur unique. On doit donc être prêts », prévient pour finir Steve Nash.