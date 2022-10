Facundo Campazzo à Dallas, c’est fait !

Il ne lui restait plus que la visite médicale à passer et Facundo Campazzo l’a visiblement réussie avec succès puisqu’il s’est engagé avec les Mavericks lundi soir.

Le meneur argentin de 31 ans va donc retrouver Luka Doncic, avec lequel il a joué au Real Madrid, et ils avaient gagné ensemble l’Euroleague en 2018 ! Les deux joueurs ont gardé un lien fort depuis cette époque et nul doute que leur relation a joué dans ce recrutement, le 15e et dernier contrat garanti pour attaquer la saison 2022/23.

Facundo Campazzo aura tout de même fort à faire pour essayer de se procurer du temps de jeu à la mène derrière Luka Doncic, alors que Spencer Dinwiddie devrait diriger le jeu lorsque les remplaçants seront en jeu et que Frank Ntilikina est également présent. Numériquement, il prend la place de Jalen Brunson, parti aux Knicks.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ À DALLAS

— Arrivées : Christian Wood (Rockets), JaVale McGee (Suns), Jaden Hardy (Draft), Tyler Dorsey (Olympiakos), Facundo Campazzo (Nuggets)

— Départs : Jalen Brunson (Knicks), Trey Burke et Marquese Chriss (Thunder), Boban Marjanovic (Rockets), Sterling Brown