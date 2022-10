Nike sort une nouvelle Kyrie 8 « N7 »

La Kyrie 8 avait initialement été présentée sous une version « N7 », en hommage aux origines amérindiennes de Kyrie Irving. La voici de retour avec un nouveau coloris « N7 », en clin d’œil à la tribu Sioux de Standing Rock, dans le Dakota du Sud, dont sa mère est originaire.

Ce coloris se présente en deux teintes de vert kaki, avec une touche de bordeaux sur le contour du Swoosh. La semelle intermédiaire, les lacets et la languette, sur laquelle on peut lire le nom Lakota du joueur (« Hela »), et de la tribu Sioux « Standing Rock », sont pour leur part en blanc.

La date de sortie de cette nouvelle Kyrie 8 « N7 » n’est pas encore connue.

