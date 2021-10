Les premières images officielles de la Kyrie 8, version « N7 »

Avant de prendre position contre la politique sanitaire de la NBA, Kyrie Irving s’était déjà fait remarquer durant cette intersaison au sujet de sa collaboration avec Nike pour la Kyrie 8 qui devait être un modèle phare de cette rentrée 2021.

La sortie de Kyrie Irving à l’encontre de son équipementier avait fait grand bruit, et le joueur avait dû faire machine arrière peu de temps après afin que l’incident soit officiellement clos. Alors que la nouvelle chaussure signature du meneur avait commencé à fuiter, la marque à la virgule a cette fois franchi le pas en présentant une Kyrie 8 en version « N7 », du nom du programme lancé par Nike visant à faciliter la pratique et l’accès aux bienfaits du sport au sein de la communauté amérindienne, dont la famille de Kyrie Irving est originaire.

Doté d’une tige en cuir et en maille beige, le modèle se distingue par sur sa languette avec la présence des termes le nom Lakota du joueur (« Hela »), et de la tribu Sioux « Standing Rock » en violet, vert et jaune. Le logo N7 apparaît en bleu turquoise sur le talon, celui de Nike en bleu marine au niveau de la cheville. L’ensemble repose sur une semelle intermédiaire blanche et une semelle extérieure orange.

Bien que la date du 28 octobre ait circulé, rien n’est encore officiel. La situation de Kyrie Irving avec les Nets sur ce début de saison pourrait aussi inciter la marque à retarder la sortie de cette Kyrie 8 « N7 ».

